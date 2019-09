López Obrador no ha dado los resultados que ofreció

México ya no permite caprichos, ni ocurrencias sino soluciones; necesita futuro y no mirar al pasado; no hacer lo que cotidianamente se hace, querer echar la culpa al pasado, esa no es actitud correcta en ningún gobernante

México ya no permite caprichos, ni ocurrencias sino soluciones; necesita futuro y no mirar al pasado; no hacer lo que cotidianamente se hace, querer echar la culpa al pasado, esa no es actitud correcta en ningún gobernante, manifestó el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Lazo Pech, al fijar postura sobre el Primer Informe de Actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, acompañado por la secretaria general Hilda Velázquez Rodríguez y el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, diputado Ramón Méndez Lanz, así como delegados e integrantes del CDE, hizo precisiones respecto de resultados en el primer año de administración del Gobierno Federal que se llevó a cabo este domingo.

“Aunque a algunos no les guste, es nuestra responsabilidad señalar los errores de este gobierno federal, que no le ha dado los resultados que pregonó a los mexicanos, por eso en el PRI seguiremos levantando la voz y construyendo acuerdos y consensos en favor de las familias mexicanas”, señaló.

Subrayó que cientos de familias mexicanas viven en la incertidumbre por la falta de empleo, sin crecimiento económico, donde la inseguridad alcanza a todos y aunque el gobierno federal en turno diga que está combatiendo la corrupción, exhibió que el 77.4 por ciento de contratos han sido entregados de forma directa, lo que contradice lo que se pregona con lo que se hace.

En cuanto a la creación de empleos, explicó que de enero a julio de 2019 se redujo más del 40 por ciento, en comparativa con el mismo periodo del año pasado.

Y enfatizó que la mayor parte del presupuesto se ha destinado a cancelar proyectos, “solamente por ser parte de la administración pasada, sin importar el costo de ello. Un claro ejemplo, es el NAIM (Texcoco), además de que se han asignado recursos a “proyectos” que carecen de factibilidad, como la refinería en Dos Bocas.

“Se pretende reducir el presupuesto a los partidos políticos, truncando así la participación de los ciudadanos en la vida democrática”, puntualizó.

Asimismo, Lazo Pech recordó que aunque la promesa del Presidente de la República era un crecimiento del 4 por ciento en el PIB del año; pero se quedó en cero por ciento de crecimiento. Mientras que un 80 por ciento de las licitaciones se han realizado mediante el método de adjudicación directa, es decir, el gobierno federal decide a quien entregar el contrato correspondiente, mientras que el bajo porcentaje restante son de manera abierta e indefinida.

Significó que existen 10 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, de los cuales el programa del gobierno federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”, sólo ha apoyado al 8 por ciento.

Ha fallado también en el tema de seguridad, ya que se reveló que este ha sido el año más violento en la historia de México al reportarse 17 mil homicidios en esta administración, un incremento de 6 por ciento con respecto al año pasado, y aumento de feminicidios con un total de 389 casos.

En el sector salud no hay medicamentos para tratar el cáncer, el sida, el control de diabetes, embarazos e hipertensión y cerraron 300 clínicas del IMSS-Prospera, que brindaban servicios médicos a 12.3 millones de personas que viven en zonas rurales o urbanas marginadas.

-Somos oposición, pero ni quieta, ni callada, por ello a través de nuestra representación en el Congreso de la Unión, se crea una agenda que se construye con el afán de contribuir al desarrollo del país, proponiendo un presupuesto equitativo para estados y municipios -concluyó.