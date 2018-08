López Obrador y Meade se reúnen

Mediante un video, el ganador virtual de la elección presidencial desayunó con Meade Kuribreña en su casa; lo calificó como una persona “decente, buena y honorable”

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este viernes con su excontrincante del PRI, José Antonio Meade, quien le deseó la mejor de las suertes.

A través de un video en Twitter, indicó que invitó a desayunar a Meade a su casa, luego de que se dio cuenta de su nobleza, al aceptar su derrota en las pasadas elecciones.

“José Antonio el domingo primero de julio fue el primero que me habló para reconocer que habíamos triunfado y desearme que me fuera bien, porque de esta manera le va ir bien al país”, expresó López Obrador.

Lo calificó como una “persona buena, decente, honorable” y agregó que debe haber reconciliación para sacar adelante a México, para llevar a cabo la cuarta transformación, por lo que le dio gusto recibir al exsecretario de Hacienda en su casa.

Por su parte Meade agradeció la invitación y reiteró: “lo que dije en esa llamada desearle la mejor de las suertes, sabiendo que en su éxito está el éxito del país, seguro que le va ir muy bien, mucha suerte”.

Fuentes de Político.mx confirmaron que Meade entregó a AMLO propuestas para que sean consideradas en el próximo gobierno. A su llegada a la casa de transición, López Obrador fue cuestionado por los medios sobre el encuentro con Meade y el posible encuentro con Ricardo Anaya, sin embargo, el tabasqueño evitó responder.

“Uno es rehén de lo que dice y dueño de su silencio”, expresó ante los insistentes cuestionamientos de la prensa respecto al encuentro con el exsecretario de Hacienda.

Reiteró que no hay nada secreto, sobre la posible reunión con Anaya Cortés dijo que no trataría el tema y no hablaría sobre ello pues no “caería en provocaciones”.