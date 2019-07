López Obrador pide aclarar alcances de la “Ley Garrote”

El presidente pidió que se explicaran los alcances de la reforma al artículo 38 bis del Código Penal aprobada el día de ayer

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, explicar los alcances de la reforma al artículo 38 bis del Código Penal que fue aprobada este lunes y que la oposición califica como “Ley Garrote” porque castigaría las movilizaciones y protestas contra una obra pública.

De entrada, el mandatario descartó que esto sea así porque dijo tener información de que la legislación lo que busca es “corregir un vicio, que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex o a una compañía para poder llevar a cabo un trabajo, se les extorsionaba, se les cobraba para poder pasar 500 mil pesos a la semana”

Eso no, así no es la cosa (Ley Garrote). Ojalá y el gobernador de Tabasco lo aclare”.

Rechazó que la normativa-aprobada esta tarde por una mayoría afín al mandatario estatal-tenga dedicatoria para quienes quieran protestar por la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco.

No es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el moche como forma de gobierno.

En el caso de Dos Bocas. No hay en Tabasco oposición; al contrario, la gente está contenta, se hizo una consulta en Paraíso donde se va a construir la refinería y en todo Tabasco la gente está muy contenta.

Ahora la gente está contenta, porque va a haber trabajo, ya están dándose muchos empleos, afirmó el mandatario.