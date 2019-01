Los delegados federales deben ser campechanos

El dirigente estatal perredista, Víctor Améndola, señaló que si bien se trata de premiar lealtades partidistas, se debe tomar en cuenta la capacidad y preparación, o se corre el riesgo de crear más funcionarios como Carlos Ucán, quien usó como ejemplo de superación ante jóvenes, al narcotraficante “El Chapo” Guzmán

Los delegados que designe el Gobierno Federal en Campeche deben ser campechanos, basta que puestos importantes sean para gente de otras entidades, opinó Víctor Améndola Avilés, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, tras señalar que Campeche tiene un problema de déficit de ingresos, sueldos, plazas y trabajo.

-Sería absurdo que las pocas plazas bien remuneradas sean para otras personas de otras entidades. No se trata de un asunto de xenofobia o de racismo o malinchismo, sino de darle a los campechanos lo que merecen -puntualizó.

Consideró que en Campeche hay gente muy capacitada y profesional, con doctorados y estudios de postgrado que bien podrían estar al frente de esos cargos. “Yo entiendo que son emanados de un partido político, el presidente es emanado de un partido político, pero ojalá los criterios para nombrar delegados no sean criterios electorales y partidistas”.

Sin distingo de colores, manifestó, tendrían que ocupar esas delegaciones gente profesional y preparada e incluso si es gente vinculada a Morena, enfatizó, “lo único que pediría es que sea gente que conozca el ramo, que no sean improvisados”, como Carlos Ucán Yam, quien al acudir a reciente evento del programa “Jóvenes construyendo el futuro”, en representación de Katia Meave Ferniza, coordinadora en Campeche del Gobierno Federal, puso como ejemplo de superación al narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán.

-Quien hizo una serie de declaraciones absurdas y ridículas en un evento oficial; quien no sabe reconocer sus errores, haciendo una apología del delito, poniendo a un delincuente, a un criminal y asesino como un héroe a seguir. Me parece que es un pésimo mensaje que se manda a los jóvenes, emprendedores, a los campechanos en general. No es posible que se llegue a gobernar con esa mentalidad: Improvisación, soberbia y desconocimiento.

Agregó que no obstante la gran aceptación con la que cuenta el presidente de México, no se gobierne con encuestas, ya que el Gobierno Federal tiene que tomar decisiones difíciles, como el combate al “huachicoleo”.

Y si bien, enfatizó, hay que darle un voto de confianza, López Obrador tiene que transparentar la información, pues no puede haber delincuencia sin delincuentes y crimen sin criminales.

-Si están hablando que hay lavado de dinero, implicados en PEMEX, en la Secretaría de Energía o en gobiernos anteriores, dónde están las denuncias, dónde están las demandas, dónde están las investigaciones. No se puede gobernar con base en ocurrencias o con base en supuestos. Si hay que acabar con el “huachicoleo” metiendo a la cárcel a gente de Hacienda o de otras Secretarías, hay que hacerlo -señaló.

Finalmente, Améndola Avilés reiteró no puede haber impunidad porque lo que más daña al país no es la corrupción, porque saben quiénes son los responsables y no se hace nada, “si el Estado no finca responsabilidades y no actúa, es un pésimo ejemplo, porque ya cualquiera va a robar o hará malos manejos”, significó.