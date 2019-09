Maestros ya fueron reinstalados: Medina

El secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, reiteró su postura en torno a las manifestaciones de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y negó que en estos momentos exista el interés por bloquear el reingreso de una docente al sistema educativo de Campeche.

De los 11 docentes frente a grupo cesados, Medina Farfán, precisó que solamente la maestra María Cristina Ku Dzul, quien ya había firmado un acuerdo preliminar, en el que aceptaba su reinstalación, decidió no reintegrarse, al señalar que su nuevo centro escolar le representaba un problema por la lejanía.

Sin embargo, el titular de la Seduc precisó que dicha docente tenía como sede de trabajo un preescolar en la ciudad de Campeche y se le ofreció continuar su labor en jardín de niños de San Francisco de Campeche el cual ha decido no aceptar “ya que a decir de terceros” busca ser reinstalada cerca de su hogar en Calkiní, Tenabo o Hecelchakán.

En ese sentido precisó que esto no sería posible, ya que, de tomar dicha medida se vulneraría el derecho de cientos de docentes que cumplen año con año con los procesos de cambios de adscripción, por lo que como autoridad educativa se cumple con la normativa al ofrecerle un espacio escolar en la misma ciudad donde realizaba su labor.

Medina Farfán aclaró que, si la maestra acepta su reinstalación este día, de forma rápida se buscaría que se reintegre al esquema educativo e incluso a partir del día hábil siguiente este dando clases de nuevo.

Por otra parte de los dos casos más que se han dado a conocer en esta misma manifestación, señaló que en el caso de Natalia Loeza, ella fue dada de baja ya que luego de solicitar una licencia laboral no retornó a su centro laboral, por lo que fue cesada, y este esquema de ser reintegrada no aplica, ya que por ser administrativo no fue parte de la reforma educativa, y aclaró que además no se le debe ningún laudo o recurso ya que en los recursos presentados ante la autoridad laboral ningún fallo a determinado que se le pague algún recurso económico.

En tanto que el otro docente de nombre, José Francisco Ortega García, el titular de la SEDUC precisó que este docente tampoco fue cesado por la aplicación de la ley del servicio profesional docente, ya que a él se le cesó por faltas y un caso de maltrato a niños en Cantemó, lo cual se les observó a la oficialía mayor y ambos casos fueron descartados.