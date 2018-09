Mala interpretación de los DH ocasiona brotes de violencia

Faltan psicólogos y trabajadores sociales en el sistema educativo para prevenir actos violentos

La mala interpretación de los Derechos Humanos ha hecho que los docentes se vean limitados para tratar de suplir algunos puntos de educación que los jóvenes no obtienen en sus casas; los docentes ya no pueden llamarle la atención a los alumnos, porque de inmediato acusan con los padres de familia y estos a su vez consideran que abusan de sus hijos por no permitirles actos ilícitos escolares, manifestó el secretario académico de la escuela preparatoria “Víctor Nazario Montejo Godoy”, de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), William Romero Canul.

Durante la plática que se ofreció a los jóvenes a raíz de los hechos violentos del pasado miércoles al interior del plantel, en presencia del director académico, Jorge Javier Uribe Quijano, y Luz Virginia Pacheco, directora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche, el académico lamentó esta situación, lamentó que de acuerdo a las medidas de prevención y seguridad que emanan del mismo sistema educativo, aún no se contemple la introducción de psicólogos y trabajadores sociales al cuerpo de docentes de las instituciones académicas, desde el nivel básico hasta el medio superior, pues aseguró que la acción se suscitó debido a un alumno con problemas emocionales y que cualquiera que haya sido, sentimental, familiar, económico, entre otros, la conclusión pudo haber sido la misma o peor.

De acuerdo a los datos obtenidos, el joven conocido como Emiliano “N” –menor de edad- se encuentra estable, fuera de peligro y en todo momento ha sido atendido de manera excelente, de igual forma, se está valorando con los padres del joven afectado el protocolo o procedimiento a seguir, pues reiteró que el agresor es alumno de la escuela, fue dado de baja de manera inmediata y se hizo de conocimiento que estaba pasando por problemas, por lo que para la institución educativa lo mejor es que sea atendido psicológicamente.

Virginia Pacheco, por su parte, informó que los alumnos del Quinto Semestre –testigos inmediatos- están llevando una terapia de grupo con jóvenes egresados y de semestres más avanzados de la Facultad de Psicología, para ser valorados en caso de que haya quedado algún tipo de trauma por ser testigos de dicho acontecimiento que, ante todo, fue considerado aislado por las propias autoridades educativas que están al pendiente de la misma.

Esto, aunque hayan admitido casi al finalizar la conferencia que no es la primera vez que pasaba algo similar en las inmediaciones de la institución, pero que en aquella ocasión se pudo prevenir un hecho lamentable a comparación de ahora, cuando el alumno logró introducir un cuchillo a las instalaciones y bajo amenazas a quien fuera su pareja sentimental, se desquitó con un compañero que no tenía absolutamente nada que ver con el problema que estaba sintiendo.