Mantiene Modesto en el olvido a la ciudadanía

Los parques infantiles se encuentran en mal estado y en notorio abandono

HECELCHAKÁN.- El alcalde municipal de extracción panista, Modesto Arcángel Pech Uitz, está más ocupado en servirse con la cuchara grande, en vez de atender las principales demandas del pueblo. La apatía del actual presidente ha rebasado el límite al grado de causar divisionismo entre el mismo cabildo.

La ciudadanía se siente traicionada por el presidente municipal en turno, quien no ha cumplido con la encomienda. Pues a pesar de que hoy en día la modernidad sigue su curso facilitando la vida del ser humano, en este municipio no hay avance alguno y eso es notorio en el abandono en la que se encuentran varios sectores, incluyendo el parque infantil que se encuentra ubicado en el cuadro principal de esta ciudad, ya que estos se encuentran en el total olvido, por la actual autoridad que encabeza el edil panista Modesto Arcángel Pech Uitz, donde hasta la fecha no se hace cargo de su mantenimiento y de su rehabilitación quedándose estancados en el pasado.

Madres de familias como Patricia Collí Cetz y Virginia Poot Collí; dijeron que el presidente se ha interesado más en buscar su propio beneficio en vez que la del pueblo, así lo ha demostrado durante esta administración, donde se ha tenido un retroceso, se ha negado apoyo a los ciudadanos y sólo los más allegados del alcalde son quienes están teniendo una atención especial.

Las madres de familias indicaron que a diario llevan a sus hijos a la escuela primaria cercana a este lugar y es lamentable ver las pésimas condiciones en las que se encuentra este parque infantil, donde algunos pequeños llegan para distraerse sin medir el peligro que corren por las pésimas condiciones en las que se encuentra.

Los ciudadanos lamentan la poca capacidad que tiene el presidente municipal Modesto Pech, por no tener la voluntad de darle atención adecuada a las principales demandas que enfrentan los pobladores. De hecho lo acusaron de no dar la cara al pueblo cuando se le visita para poder darle a conocer los problemas que se enfrentan.