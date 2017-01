Mayor vigilancia y seguridad, pide el Comité Pesquero de Lerma

now playing

“Más de un año tiene que denunciamos el robo de motores y ni uno solo ha aparecido”, expresaron pescadores del Comité Pesquero de Lerma y Alianza de Pescadores, al acudir al Palacio de Gobierno para pedir a las autoridades den solución a este tema, así como mayor vigilancia en puertos y altamar por asaltos que han sufrido.

En entrevista, destacaron que a uno de sus compañeros le robaron tres motores de sus lanchas, y por ejemplo, en Lerma, a una sola familia le sustrajeron un total de quince motores.

“Un montón de familias que no estamos viendo lo duro sino lo tupido en Lerma”, subrayó Emilio Martín Yerbes.

Manifestaron que el robo de los motores daña la economía familiar, ya que se quedan sin una importante herramienta de trabajo que no es fácil de sustituir, pues el costo de cada uno de los motores es de 250 mil pesos.

“No es que nos roben un motor y podamos ir a comprarlo enseguida, no se puede”, lamentó.

Agregó que sin el apoyo de la Secretaría de Pesca no podrían salir adelante y que con el apoyo que otorgan para la compra de motores, al otorgarles un subsidio del 70 por ciento, es una gran ayuda para ellos.

“Nosotros pagamos el 30 por ciento, y nos ayuda mucho, porque en nuestra situación no podemos pagar el total del precio de los motores que es de 250 mil pesos, no lo ganamos y se nos haría muy difícil”, enfatizó.

Mencionó que si no fuera por el apoyo que le otorga el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Pesca, no sólo para motores sino también para la adquisición de lanchas y redes, no podrían seguir en esa actividad.

“Por eso le pedimos al señor Gobernador que nunca nos falte ese tipo de apoyos que nos dan cada año para el combustible, porque si no, no podríamos salir adelante”, recalcó.