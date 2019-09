No mejora la captura pulpo; faltó vigilancia

*Virgilio Chan Pérez acusó corrupción en los inspectores; en Campeche las autoridades federales no hacen nada para combatir la corrupción y detener a los depredadores *Meave Ferniza no ha cumplido a pescadores

Este año estamos resintiendo la baja captura de pulpo, principalmente por la masiva depredación por parte de buceadores, manifestó el líder de la agrupación “Pescadores en defensa del mar”, Virgilio Chan Pérez, tras recalcar que la superdelegada Katia Meave Ferniza no ha cumplido sus compromisos con ellos y acusó corrupción por parte de los inspectores.

“Pese a que son cuatro no están trabajando como debe de ser, porque el trabajo para combatirlo es fácil; pero, no quieren hacerlo, se ve que no quieren”, puntualizó.

Agregó que es lamentable y penoso que el Gobierno Federal diga una cosa y en Campeche las autoridades federales no hagan nada para combatir la corrupción y detengan a los depredadores. “No se está haciendo nada, más que nada la delegada Meave”, completó.

Con relación a la captura del molusco, comentó que del 1 de agosto a la presente fecha se encuentra entre el 5 al 15 por ciento, aunque también señaló qué hay quienes dicen que es del 20 al 30 por ciento, pero son muy pocos.

-Son en promedio 15, 10, 8 kilos diarios, y por ahora todo el sector pesquero, quienes se dedican a la pesca tradicional están endeudados, todos. Los que no están endeudados son los compañeros permisionarios que no se hacen responsables de mandar las embarcaciones hasta con ocho pescadores. Ellos sí, no la están pasando mal – puntualizó.

Precisó que al igual que van por pulpo, algunos pescadores también regresan con caracol, escama y pepino de mar, lo cual no está permitido y ellos como líderes se han manifestado en contra.

Hizo un llamado al Gobierno del Estado para que coadyuve con la Secretaría de Bienestar Federal para que frenen la pesca ilegal que tanto daño está haciendo al sector.

“No se está haciendo nada, a la delegada no le importa lo que pase, y estamos poniéndonos de acuerdo para protestar de nueva cuenta en contra de la gente que hace buceo ilegal porque estamos en una veda que no se debe permitir embarcaciones con más de cinco personas a bordo, y más del 70 por ciento de las embarcaciones llevan de ocho a diez y lanchas sin jimbas”, reiteró.

Dijo, están cansados de las autoridades que no hacen nada y de los permisionarios que son irresponsables y solo perjudican la pesca legal.

“Es mentira que la captura de pulpo sea buena. Yo me comprometo a sentarme a una mesa con Pedro Sierra, con Ramón Ochoa Peña y con inspectores y que me digan que está buen la captura. Les callo la boca a todos ellos”, advirtió.