Meave y Zavala, par de corruptos y mentirosos

Corruptos, mentirosos y parásitos, fueron los apelativos que el abogado Roger Reyes Sánchez, utilizó para describir a la delegada de los programas sociales Katia Meave Ferniza y al subdelegado regional, Manuel Jesús Zavala Salazar.

Junto a mujeres del poblado de Chiná, Samulá y la colonia Ignacio Zaragoza, se plantó en los bajos del Palacio Federal para exigir que sean tomados en cuanta con los beneficios de la Secretaría del Bienestar, ya que en ningún momento fueron censados por los servidores de la nación.

Denunció que por varios días consecutivos fueron a la Delegación y no fueron atendidos por que ambos funcionarios no llegan, argumentando giras por todo el Estado.

“A la gente no la atienden, no fueron a su casa con el Censo del Bienestar, hay infinidad de gente que no fueron tomados en cuenta, que tienen carencias y no se les va a tomar en cuenta solo porque ellos no quieren”, declaró.

Puso como ejemplo a una joven de 16 años, quien es madre de familia; sostuvo que le fue negado algún beneficio bajo argumento de que no era mayor de edad, mientras que a otra no pudo acceder a una beca para su hijo.

“Desde enero están viniendo a ver qué pasa, pero los engañan que luego le irán a ver a su casa para el Censo, nunca fueron, vienen aquí y los maltratan, sobre todo, va con la mera jefa que es la señora Meave y nunca se ha dignado a atenderlos”, refirió.

Con pancarta en mano donde se leía “cuando la perra es brava hasta los de casa muerden”, aseguró que los funcionarios “jinetean” los recursos y condicionan la entrega de los programas, situación que está prohibida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Queremos que el presidente AMLO se enteré de la porquería que tienen aquí trabajando, que no están trabajando más que para ellos como Meave, como Zavala, que son mentirosos y engaña al presidente, perjudicando al pueblo”, añadió.

Criticó que Katia Meave ni siquiera sea originaria de Campeche, mientras que a Zavala, le acusó de nunca trabajar por los ciudadanos, lo que redundó en que no ganara la alcaldía de Campeche en la pasada elección.

Tras varios minutos fueron atendidos por el mismo Zavala Salazar, si bien demeritó la protesta, aseguró que ninguno se quedará sin los beneficios de la cuarta transformación; insistió que si hay gente fuera de los programas, es por seguir líneas políticas ajenas a la Sebien.

Se comprometió a resolver sus problemas y a darles las facilidades para recibir los beneficios. “La instrucción a la delegada Katia Meave y los delegados es clara, que los programas lleguen a todos, sin partidos, porque dice el presidente que el partido es México”.