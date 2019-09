Medicamentos, suficientes en Campeche: KTZ

Si bien el desabasto de medicamentos afecta a todo el país y en lo general, el sector salud no vive su mejor momento, en Campeche, el gobernador Carlos Miguel Aysa González tomó previsiones al invertir 20 millones de pesos para ese rubro, destacó la diputada Karla Toledo Zamora.

En entrevista, la presidenta de la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura, recalcó que de esa forma mientras el Gobierno Federal resuelve ese tema, los campechanos no tendrán que padecer de la falta de medicamentos y atención para sus padecimientos.

Reconoció no es un tema fácil el traslado de medicamentos, porque algunos necesitan ciertos requerimientos para llegar a cada uno de los Estados de la República.

-Lo que sabemos es que ya se compraron algunos pero están parados en la Ciudad de México y todavía no van a enviarse. Sin embargo, el gobernador Carlos Miguel Aysa tomó sus previsiones desde hace unos meses y como lo manifestamos el secretario de Salud, Rafael Rodríguez y una servidora con anterioridad -acotó.

