Medios de comunicación de Houston visitan Campeche

Con el objetivo de buscar nuevos mercados y fortalecer la promoción a nivel internacional, la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado (Sectur), en coordinación con la Embajada de México en Houston y la oficina de la representación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en Houston, lleva a cabo un viaje de familiarización en Campeche para medios de comunicación especializados de dicha ciudad estadounidense.

De esta forma, del 13 al 17 de enero, la Entidad será visitada por especialistas de los medios de comunicación de Houston, Texas, con el objetivo de captar la atención a través de sus publicaciones en su país.

El grupo está conformado por ocho representantes de medios como Local Houston Magazine, Paper City Magazine, TBD, Wining and Dining with Jim White (radio and internet), El Hispano News y Dallas Style and Design, Trip Advisor, Yelp and other publications; los cuales durante su visita recorrerán los principales atractivos turísticos con los que cuenta el Estado, entre los que se encuentran la Zona Arqueológica de Edzná, el Centro Histórico de la Ciudad de Campeche, el Ojo de Agua de Los Petenes, la Zona Artesanal de Calkiní, el Cementerio de Pomuch, Hecelchakán, entre otros.

También tendrán la oportunidad de conocer la gastronomía típica del Estado, así como sus riquezas naturales y culturales.

Por su parte, el titular de la Sectur, Jorge Manos Esparragoza, destacó la importancia de estos viajes de familiarización (FamTrip), “debido a su situación económica, el mercado estadounidense busca viajar más, por ello debemos mostrarle nuevos destinos y a Campeche como una gran opción, para posicionarnos de manera internacional”, comentó.