Sin repuntar las ventas de pescados y mariscos

Expendedores de pescados en el “Sáinz de Baranda” esperan que mejore la situación, pues en los últimos días la demanda ha bajado en un 30 por ciento

A casi una semana de iniciar la temporada de Cuaresma los comerciantes de pescado y mariscos en el mercado principal “Pedro Sáinz de Baranda” continúan esperando que las ventas repunten, pues hace unos días apenas se vendía un 30% del producto. “Esto no lo podemos guardar porque no tenemos donde, por eso es que a partir del medio día empezamos a rematar el producto, éste cazón es de al menos 200 pesos, pero se llega a ir hasta en 150 porque no se puede quedar”, señaló uno de los vendedores.

Estos ya no ven lo duro sino lo tupido, no tienen otra ocupación que estar desde las 6 de la mañana en el mercado y esperar a que llegue el producto que venderán, les llega corvina o esmedregal en filete y ahora hasta el pargo lo hacen también en filete para el consumo de toda la familia, el infalible chacchí, y ahora ya hasta se empiezan a ver unos cuantos cazones como el blanco y el gris, pero no importa la variedad, las ventas son las que no mejoran.

Recordaron que son más de 100 los pescadores que se encuentran en el espacio de pescadería, hay unos 20 que venden cazón, unos treinta que tienen pargo, corvina, chachí, entre otros, es decir, todos tienen un producto estrella y claramente tienen precios diferentes, pero por lo general son una mayoría los que se comparten las especies para que haya un precio parejo para todos los pescadores y lo único que cambiaría sería el cuidado que les dan a los ejemplares mientras están en exhibición.

Como ejemplos mencionaron que un kilo de filete de corvina está entre los 130 o 140 pesos, mientras que el filete de pargo alcanza los 150, asimismo el mejor filete que podrían conseguir para venta que es esmedregal ronda en los 170 pesos al público, es decir, el pescado cuesta el doble que un kilo de carne de cerdo y se mantiene un poco más caro que la carne de res, por ello es que la mayoría de los comerciantes de la pescadería entienden que los campechanos no compran el producto por los precios que ha alcanzado, sobre todo en la temporada actual.

Señalaron que todo el fin de semana las ventas estuvieron bajas, entre semana baja un tanto más y lo único que los salvaría de una catástrofe económica sería que para la cercanía de los días más importantes de la Cuaresma como el jueves y Viernes Santo, las ventas se nivelen al menos para recuperar parte de lo perdido, esperando también a que no haya competencia desleal entre los propios compañeros, tal como sucede con los carniceros y los tablajeros que tienen a personas haciendo venta ambulante, según informaron algunos comerciantes.