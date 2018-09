Mejoran las ventas para las “pulperitas”

Las mujeres campechanas encargadas de ahorrarles el trabajo a los consumidores del pulpo maya conocidas como “pulperitas”, dijeron que las ventas han aumentado y mejorado considerablemente, manteniendo el mismo precio, aunque ahora con ejemplares del octópodo que alcanza medidas llamativas y un costo de 120 pesos la pieza, señalaron que los precios se tratarán de mantener dadas las capturas que se han mantenido aparentemente exitosas para las embarcaciones que día con día salen a la mar.

Tras el incierto inicio de ventas de las comerciantes de pulpo cocido, la pulperita Zoila María Hernández Martínez, comentó que (en su caso) ya se ha recuperado lo invertido a principios del mes de agosto luego del aumento en la demanda del producto.

Pero, de igual forma, comentó que durante el pasado fin de semana las ventas bajaron considerablemente por los festejos del 15 y 16 de septiembre, detallando que desde el inicio de la temporada no habían tenido una caída en sus ingresos al comercializar el producto.

En cuestión de precios, aseveró que a pie de playa el producto se lo siguen vendiendo en 80 pesos el espécimen mediano, y hasta 100 pesos por uno de talla regular, y de ahí en adelante, por lo que en precios al consumidor detalló que lo ofrecen de 40 en adelante hasta 200 pesos, dependiendo del tamaño del producto.

La entrevistada agregó que estos días que quedan del mes de septiembre son importantes, pues al iniciar el mes de octubre se termina la sensación de los consumidores por el molusco, y de ahí comienza la temporada baja en las ventas hasta diciembre.

“Yo me mantengo hasta el final de la temporada, como no tengo nadie que me mantenga debo trabajar, lo bueno es que todo lo que venga ahora con las ventas es de pura ganancia, solamente debo invertir y guardar, ha sido una temporada regular”, finalizó.