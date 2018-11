No hay mejoras a un mes de nuevo Ayto.: ex candidatos

Alcalde conocía las condiciones en las que se encontraba el Ayuntamiento

“No hay justificante, él ya sabía en qué condiciones se encontraba el Ayuntamiento de Campeche porque fue regidor en administraciones pasadas”, o, “no hay mejoras a un mes de administración, los ciudadanos se están decepcionando por completo de las promesas que Eliseo hizo en campaña para ganarse la confianza de los campechanos que votaron en ese entonces por él”, señalaron dos de los ex candidatos para la alcaldía de Campeche, mismos que no ven un buen futuro para esta administración.

Por un lado, la comisionada nacional del Partido del Trabajo (PT), Ana María López Hernández, señaló que en todo momento tomó una postura de que se hará lo que se pueda hacer con lo que hay, sin hacer modificaciones que alteren a la administración, dijo, iba a mover las piezas necesarias para evitar todo ese tipo de encontronazos que se han visto desde que iniciaron las nuevas autoridades.

También mencionó que no sería mediática, pues uno de los principales males de la administración panista es que ese está llevando todo a una guerra mediática, tal como lo ha hecho desde su paso como diputado local hace ya unos meses, pues el hecho que se haga ver como una víctima no queda en la función pública, sobre todo, cuando ya estaba enterado de que el Ayuntamiento de Campeche acarreaba problemas, precisamente desde que el panista Carlos Rosado Ruelas pasó por ahí.

“Los campechanos necesitan autoridades que cumplan su palabra y que trabajen, no funcionarios que sean de aparador y se dediquen solo a la fotografía para engañar a la ciudadanía, pues mostraron una cara hace unos meses y eso generaliza, para los campechanos todos son iguales, funcionarios que no sirven ni saben lo que es trabajar, por ello es que el actual alcalde debe cambiar su estrategia de trabajo para cumplir todo aquello que prometió en la pasada campaña”, precisó.

Por su parte, el ex candidato del desaparecido Partido Liberal Campechano (PLC), Francisco Portela Chaparro, fue quien más descalificó este primer mes de trabajos en la administración de Eliseo Fernández Montúfar, a quien continúa considerando un farsante por engañar a los campechanos con cosas que no son nada fácil de cumplir, y que aún van a poner en más riesgo a las finanzas del Ayuntamiento, por alguien que no sabe administrar y lo único que sabe hacer es chapear y bachear.

Le recordó que no puede deshacerse del pasado panista, “él ya sabía en qué condiciones recibiría el ayuntamiento de Campeche y debido a su inexperiencia, pero, sobre todo, de su soberbia, no ha podido acomodar todo para que trabaje como se debe, todo está hecho un cochinero debido a que se ha dedicado a pelear con los trabajadores y con los líderes sindicales, cuando yo en su lugar hubiera hablado con ellos de acuerdo a las condiciones de las finanzas que dejaba Edgar Hernández”.

Referente a esto, Portela Chaparro dijo que no es justificante, pues Garo ya había demostrado que no sirvió para atender al municipio y mucho menos para administrar las finanzas de manera adecuada, por lo que el futuro del Ayuntamiento es similar a lo que se vio del 2015 al 2018, situación que pone en peligro las gestiones que se hicieron para liberar las cuentas del municipio ante el Servicio de Administración Tributaria.

Además, recordó que su tesorera tiene una denuncia penal en su contra que va caminando, pues violó la Constitución Política del Estado al meter a un puesto en la administración que solo puede ser cubierto por alguien que es de origen campechano y segundo, violó flagrantemente la Ley Orgánica del Ayuntamiento.