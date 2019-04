Mejores espacios, piden las mujeres

Durante el foro “Acordemos Juntas” presidida por Margarita Duarte Quijano, se unen las féminas por más oportunidades laborales y por una vida sin discriminación ni violencia

Teniendo como sede el Hotel Baluartes, la tarde de ayer poco después de las 18:00 horas, cientos de mujeres campechanas se dieron cita para formar parte del foro “Acordemos Juntas”, en donde diversos temas fueron expuestos por féminas especialistas.

Algunos de estos fueron Justicia a cargo de Leticia Lizama Centurión; Derechos Humanos, Ana Patricia Lara Guerrero; Indígenas, María Rebeca Miss Barrera; Salud, Guillermina Arceo Castillo; Educación y Política, por Margarita Nelly Duarte Quijano.

La finalidad de este foro, además de generar conocimiento entre este sector de la población campechana, es tomar acuerdos para que las mujeres de la entidad sean empoderadas para tener mejores oportunidades no solo laborales sino una vida sin discriminación y violencia.

Margarita Duarte Quijano logró reunir a mujeres de diversas fuerzas políticas, ideologías y colores para unir fuerzas con la intención de buscar mejoras para este importante sector de la población campechana, ante las dificultades que día a día se presentan para ellas.

Fue la misma organizadora quien concluyó este con su participación, destacando el origen de esta actividad la cual proviene de hace muchos años, cuando un grupo de cinco mujeres se reunían en lugares públicos para concientizar a las féminas del Estado sobre las diversas problemáticas con las que vivía este sector de la población.

Duarte Quijano enfatizo en la oportunidad que hoy tienen las mujeres para capacitarse, estudiar y además tener oportunidades de empleo que en décadas pasadas no se tenían.

Enfatizo que actualmente no existen pretextos para que las mujeres, incluso jóvenes madres solteras, puedan concluir sus estudios con el apoyo de instituciones públicas para poder brindar mejores oportunidades de empleo a las mujeres de Campeche.

En materia de política, si bien hoy la mitad de las candidaturas tanto federales, estatales y municipales por ley son espacios para las mujeres, la expositora fue enfática en que aun hacen faltan mayores espacios, ya que en los gobiernos deberían existir el 50% de las secretarias o cargos de primer nivel.

“Mientras los salarios sigan siendo más para los hombres que para las mujeres desempeñando el mismo trabajo, no hay igualdad, mientras exista abuso de autoridad masculina por acoso y explotación para que las mujeres tengan mejores posiciones no hay justicia”, dijo.

Además de ello expuso que de los 11 ayuntamientos que hoy existen en el Estado, solamente hay tres presidentas municipales.

“En el municipio de Campeche de 22 direcciones, solamente ocho son ocupadas por mujeres y varias de ellas del vecino Estado de Yucatán, por lo que merman los puestos que corresponderían a las mujeres campechanas”.

Finalmente manifestó que espera que de las mujeres presentes en el evento surjan las próximas diputadas locales, las próximas presidentas municipales, regidoras, senadoras, diputadas federales y que el próximo 2021 gane una mujer la gubernatura de Campeche para poder decir que ha cumplido la misión.

Entre algunos de las personalidades que se dieron cita en este foro fueron Victoria Damas de Aysa, el diputado federal, Carlos Martínez Ake; la presidenta del Instituto de la Mujer, Adriana Ortiz Lanz; las diputadas locales, Selene Campos Balam y Eduwiges Fuentes Hernández; la ex alcaldesa Ana Martha Escalante Castillo; la directora del Centro de Estudios, Científicos y Tecnológicos de Campeche (Cecytec), Laura Baqueiro Ramos; la ex legisladora federal, Vania Kelleher Hernández; la secretaria general en funciones de presidenta de Morena, Patricia León; el ex alcalde de Campeche, Carlos Rosado Ruelas; entre otros.