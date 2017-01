Mexicanos, unidos por la actitud de Donald Trump

Opinan ciudadanos

La determinación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ordenar acciones en contra de las acciones políticas y económicas de nuestro país ha provocado un sentimiento de unidad entre los mexicanos.

Ciudadanos entrevistados coincidieron en señalar que se debe dejar de ver a EU como el principal socio de México y voltear hacia otros mercados internaciones, ya sea en América Latina o en Europa o Asia.

Juan Salvador Pérez Collí manifestó que Donald Trump está tomando medidas que solo demuestran rencor y desprecio a nuestro país y por ello una persona así no tiene la capacidad para gobernar y tomar decisiones importantes, es preocupante pero marcaría un impulso para que nuestro país no dependa de Norteamérica y México, pueda demostrar que puede salir adelante ya que tenem

os un gran potencial.

Y aunque dejó en claro que él no votó por Enrique Peña Nieto, manifestó que “tengo que reconocer que ha tomado una gran decisión de no reunirse con Donald Trump, ya que quiere a fuerza que los mexicanos paguemos el muro que él quiere hacer, de una manera chantajeando que si no lo aceptamos así, cancelaba la reunión, eso es un chantaje, quiere pisotear la dignidad del mexicano y está vez el presidente defendió al pueblo de México no asistiendo”.

Por su parte, Manuel Pérez Mex dijo que la política del presidente estadounidense es de un marcado racismo, “porque un presidente de una nación muy poderosa como lo es Estados Unidos, que toma este tipo de medidas, es un racista, así como los comentarios acerca del muro y que no se aceptarían productos mexicanos, así como el cargamento de aguacates que le negó la entrada y todo esto puede traer consecuencias muy graves en un futuro”.

-Las decisiones que ha tomado nuestro gobierno son muy buenas, haber defendido la dignidad de los mexicanos; yo creo ahora más que nunca debemos estar unidos y aprovechar que nuestro país es potencial, por eso es importante que el Gobierno empiece a desarrollar este potencial, ya que tenemos infinidades de riquezas-

José Andrés Pazos Medina confió en que las decisiones del gobierno de Estados Unidos no tendrán consecuencias graves en un futuro, “creo que más allá de hacer política, Donald Trump solo expresa desprecio y racismo para los latinoamericanos y sobre todo, para los mexicanos”.

Y consideró que el Gobierno de México respondió con dignidad de no reunirse con este personaje, ya que quería a fuerza imponer algo que no tenemos por qué ceder; si él quiere el muro que lo pague, por qué obligar al Gobierno de México.

Finalmente, Eduardo Jesús Sánchez Castillo dijo que apenas empieza el año y han pasado muchas cosas en relación al mandato de Donald Trump, donde todo lo que dijo en campaña lo está cumpliendo.

Manifestó que el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha sido el mejor, “están pasando muchas cosas en el país, que como mexicanos ya no toleramos, pero el defender a México y sobre todo nuestra dignidad es de aplaudir y pues espero que no sé deje envolver y siga firme, y como sea si se presentan en negociaciones que sea en beneficio de ambas naciones”.