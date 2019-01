Miles participan en baile de fin de año

*Campechanos dan la bienvenida al 2019 *El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, acompañado de su esposa Christelle Castañón, encabezaron la celebración en el malecón de la ciudad

Junto al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y su esposa Christelle Castañón de Moreno, miles de campechanos y turistas dieron la bienvenida al 2019 en el malecón de la ciudad, durante el Concierto de Fin de Año que por segundo año consecutivo organiza el Gobierno del Estado como colofón de las fiestas decembrinas y que en esta ocasión reunió a La Sonora Tropicana, Los Socios del Ritmo y Chico Che Chico.

En punto de las 11:55 de la noche, la música se detuvo para escuchar al unísono el conteo regresivo: “!5, 4, 3, 2, 1, Feliz Año 2019!”, mientras un majestuoso espectáculo de juegos pirotécnicos iluminó el cielo desde el mar campechano, durante los primeros segundos del año, y los saludos y abrazos se multiplicaron entre la multitud.

Minutos después, Moreno Cárdenas y su esposa bajaron del escenario colocado en las inmediaciones del muelle de San Román, desde donde encabezaron el conteo regresivo, para unirse al público asistente y expresar sus mejores deseos de que 2019 sea un año de éxito, paz y tranquilidad, y bailar al ritmo de “Esperanza” y “Llorar” de los Socios del Ritmo.

La fiesta comenzó con La Sonora Tropicana con sus interpretaciones: “El viejo del sombrerón”, “El Hombre que yo amo”, “Que bello”, “Ese chico es mío” y “Oye”; más tarde, Los Socios del Ritmo prendieron el ambiente con sus éxitos “Yo no olvido al año viejo”, “Lero, lero presumido”, “El frutero”, “Contento me vine, contento me voy”, entre otros.

Quien cerró con broche de oro el tradicional baile de Fin de Año, fue Chico Che Chico con sus canciones “Macorina pon pon”, “Quién pompó”, “Dónde te agarró el temblor” y “Qué culpa tiene la estaca”, entre otras.

El matrimonio Moreno Castañón estuvo acompañado del secretario de Cultura, Delio Carrillo Pérez.