Miles de peregrinos desbordan su fe por la Virgen de Guadalupe

Miles de fieles se dieron cita en el Santuario de Guadalupe para darle gracias a la Virgen, por el día, el año, el trabajo, salud y para pedir bendiciones para la familia; la fe de los campechanos se puso de manifiesto, pese al frío que se deja sentir en el Estado desde hace un par de días, que no detuvo a los fieles ni a los cientos de antorchistas que desfilaron para reiterar su amor por la Emperatriz de América.

Durante la misa de las 19:00 horas empezó el peregrinar de quienes acudieron a saludar a la Virgen; unos esperaban en los alrededores platicando, cenando, observando a los “guadalupanos” en sus bicicletas o llevando a cuestas enormes imágenes de la Morenita del Tepeyac.

A las 20:20 horas se inició con la misa mediana, dedicada a los campechanos, a su fe, su fervor, a su religión, comenzando con la bendición del párroco para los presentes, con las palabras necesarias para que sepan que en casa de la Virgen de Guadalupe no tendrán que preocuparse por e l frío, pues ella los resguardaría, para que no pensaran en los problemas pues ella rezaría por estos, para que se entreguen no solo en cuerpo, sino que con su alma en paz, podrían sentir el calor y el amor que esta tiene para sus hijos.

Así con estas palabras, el párroco encargado de suplir al Obispo de Campeche para estas festividades, invitó a los campechanos y visitantes a no quebrantarse ni a doblegar su fe en Mamá María, en Cristo Jesús y Dios, pues todo lo puede la fe que mueve montañas, que construye iglesias y casas de Dios, que da vida a los muertos y a los vivos regocijo, que da calor al frío y cura las heridas del alma.