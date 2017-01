Miscelánea

now playing

now playing

now playing

SANTORAL

Prisca, Librada, Faustina, Margarita de Hungría, Aleógenes, Cirilo, Sulpicio, Venerando y Volusiano, Leobardo, Moisés, Deícola.

EFEMÉRIDES

1845.-Fallece el dramaturgo mexicano Fernando Calderón, quien destaca también como poeta lírico. Entre sus obras dramáticas destacan “Hernán o la vuelta del cruzado”, “A ninguna de las tres” y “El torneo”.

1920.-En México, en la Sierra de las Cruces, entra en erupción el volcán San Miguel, causando la muerte a unas 6.000 personas.

1946.-Se constituye en México el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), el actual Partido Revolucionario Institucional (PRI).

1955.-Muere en la Ciudad de México, Luis Enrique Erro; ingeniero y astrónomo, quien fundó el Observatorio Nacional de Tonantzintla, Puebla,

en 1941.

1980.- Deja de existir el fotógrafo británico Cecil Beaton, quien durante sus viajes por Rusia, Estados Unidos, África, España y México retrata a personajes como Henry Ford, Salvador Dalí y su esposa Gala, Picasso y los Rolling Stones, entre otros.

1982.-Muere Juan O’Gorman, arquitecto y muralista, miembro de la escuela muralista mexicana,

autor del mural de la Biblioteca Central de la UNAM.

2003.- La escritora mexicana María Baranda (1962) es galardonada con el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, por su libro “Dylan y las ballenas”, inspirado en los textos del escritor galés Dylan Thomas (1914-1953).

2007.- Fallece el promotor cultural y editor mexicano Martín Reyes Vayssade, último subsecretario de cultura antes de la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y uno de los mejores cartógrafos de América Latina.

HORÓSCOPOS

ARIES

No te precipites antes de tomar una importante decisión. Deja que las cosas tomen su rumbo y notarás los cambios. Una reunión o encuentro con alguien de tu familia o amistad que tiene más años que tú o tal vez más experiencia en cuestiones sentimentales te ayudará mejor a entender la situación que ahora estás atravesando. Sin embargo, si todo marcha bien entonces ¿por qué te inquietas, Aries?

TAURO

Sentirás un nuevo impulso en tu vida afectiva. Recuperas un dinero y pondrás orden en tu paisaje económico. Es tu noche de pasión y aventura, y donde menos te imaginas está tu oportunidad de ser feliz. Si tienes una pareja estable, disfrútala, es tu momento.

GÉMINIS

No hay apuros, todo será hecho en su momento. No te envuelvas con gente conflictiva ni enredadora. ¿Sabías que estás en el umbral de un encuentro con alguien desconocido que puede cambiar tu vida? Una situación inesperada en tu vida sentimental te colocará frente a quien tiene la clave para ayudarte a experimentar intensamente felicidad y amor.

CÁNCER

Un anuncio largamente esperado. Atiende tus asuntos sentimentales, no los descuides, canceriano. Comienzas un período de alegrías en tu vida emocional porque poco a poco vas recuperando la confianza que habías perdido en una persona que una vez te engañó, pero que ahora está arrepentida sinceramente.

LEO

Descubrirás un gran tesoro de amor. Cuando menos esperes llegará a tu vida lo que has estado esperando. Todos los planetas están directos. Tus encantos ahora están en buen momento y descubres que tienes mucho en común con una persona que te estimula mucho. Esto es maravilloso para tu vida amorosa si estás soltero y buscas una relación estable.

VIRGO

Actúa con más discreción y tacto social. Si dices lo primero que se te ocurre podrías tener problemas. Tus facultades intuitivas están muy desarrolladas con este tránsito lunar. Utiliza tu intuición y refinamiento para no decir cosas que luego te causen problemas con tu pareja, amigos o simplemente con los demás.

LIBRA

Separa la fantasía de la realidad. Tiempo para rectificar errores y no tropezar dos veces “con la misma piedra”. Todos los planetas están directos. Si tu corazón te dice que debes hacer algo, entonces sigue esa inspiración porque hoy con el tránsito lunar en tu signo tus percepciones son muy claras y en asuntos del amor puede más el instinto que la lógica, lo que sientes que lo que ves.

ESCORPIÓN

Ciertos asuntos se demoran, pero se solucionarán. Poco a poco recuperarás lo que una vez pensaste habías perdido. Todos los planetas están directos. Si estás en medio de un proceso de reanudación de relaciones o de inicio de un romance nuevo y te muestras demasiado ansioso o inestable podrías alejar el amor de tu lado.

SAGITARIO

Tus palabras aclararán dudas. Comienzas un buen ciclo dentro de tu vida sentimental. Tienes energía y deseos de resolver asuntos claves en tu vida amorosa. No te detengas y hazlo. Tal vez has esperado demasiado y ahora no sabes qué hacer o piensas que perdiste tiempo. Nunca es tarde cuando el amor está esperando.

CAPRICORNIO

Es un día de intensas emociones. Estás en el llamado “ciclo del olvido y perdón”. Tienes los astros de tu parte, tu carisma es inmenso, tu personalidad brilla. Te darás cuenta en la forma en que te miran, como impactas y deslumbras a todos. ¿Qué estás esperando para convertir esta noche en algo inolvidable en el amor?

ACUARIO

Tu personalidad impacta y conquista. Recuerda que en este martes estás altamente emocional. Tu regente Urano se coloca en una posición favorable con respecto a la Luna en un signo de tu elemento, y empieza para ti una etapa nueva en tus relaciones. Este ciclo que ahora comienza te permitirá conseguir en el amor lo que hasta ayer te pareció imposible.

PISCIS

Encontrarás armonía en lo que hagas. Cuida tu espacio, tu tiempo, no te dejes manipular. Todos los planetas están directos. Disfruta, relájate, y vive en armonía sin envolverte en lo que solamente causa problemas. Aprovecha el amor que ahora disfrutas y si te llega una idea triste a tu cabeza, deséchala inmediatamente.