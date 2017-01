Miscelánea

SANTORAL

Ananías, Marino, Sabino, Proyecto, Juventino, Maximino, Donato y Ágape, Amarino y Elpidio, Saturo, Tito y Floro, Popón, Adelfo, Publio; Bretanión, Elvira, Aca

EFEMÉRIDES

1553.-De acuerdo a la Real Cédula del rey Felipe II, inicia sus cursos la Real y Ponti­ficia Universidad de México, siendo virrey Luis de Velasco.

1868.-Nace en Santa Cruz de Galeana, Guanajuato, Juventino Rosas, músico, violinista y compositor, autor del vals Sobre las Olas.

1884.- Nace el escritor e historiador mexicano Artemio del Valle Arizpe, cronista de la Ciudad de México y autor de libros como “Ejemplo” (1919) “Vidas milagrosas” (1921) y “Libro de estampas”.

1983.-Por decreto presidencial, se crea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

(INEGI).

1996.- Bailarines de distintas partes de México utilizan por primera vez la Plaza de la Ciudadela, en el Distrito Federal, para practicar danzón.

1997.- Muere el historiador español Manuel Tuñón de Lara, cuya obra ha sido fundamental para la innovación de la historiografía de su país. Destacan sus volúmenes sobre la Guerra Civil en su país (1936-39).

2002.- Tras varios años de estudio, científicos mexicanos y británicos determinan que la llamada “Mujer del Peñón”, hallada en 1959 en la zona del Peñón de los Baños, en la Ciudad de México, es el fósil humano más antiguo de América, con 11 mil años de antigüedad.

2005.- En el interior del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, descubren la tumba de un hombre de entre 25 y 30 años, que data del periodo Azteca III (1450-1521 d.C.) 2005.- En las instalaciones de Ciudad Universitaria, en el Distrito Federal, se inaugura la Biblioteca de Ciencias de la Tierra, que la ubica como el centro documental más grande de América Latina en la materia.

2012.-México, la congregación para la educación católica otorga a la Universidad Pontificia de México el reconocimiento de ser la misma institución que la Real y Pontificia Universidad de México.

HORÓSCOPOS

ARIES

La energía dinámica de la Luna te envuelve con un tono feliz. Piensa todo muy bien antes de tomar una decisión sentimental. Las pequeñas desavenencias se diluyen y con tu palabra contribuyes a crear el clima armónico que se precisa para que las relaciones amorosas sean lo que deben ser. Recuerda que muchas veces las personas fallan por problemas de comunicación, no entender lo que realmente escucharon o haber sido mal interpretados.

TAURO

La Luna te inspira y ayuda a encauzarte en todo. Son muchas y muy interesantes las situaciones que se están presentando.No alejes de ti la posibilidad de vivir una intensa experiencia íntima que podría tornarse en un romance futuro pues estarás en las mejores condiciones para formalizar lo que hasta estos momentos parecía simplemente una aventura fugaz.

GÉMINIS

Si ocurre algo que no esperabas sonríele. Frente a la adversidad lo mejor es poner siempre tu mejor rostro. Una situación inesperada te colocará en una especie de disyuntiva emocional en la que deberás optar por una persona, o por otra, terminar algo o iniciar una nueva relación. En tus manos estará la decisión, pero no te adelantes a los acontecimientos, Géminis.

CÁNCER

Acepta tu realidad emocional. Pesa en tu balanza interior lo más importante para ti. Anímate y exprésate pues a partir de estos momentos sabrás muy bien dónde está tu corazón y cómo encauzar tus sentimientos de la forma adecuada cuando estás frente a esa persona que tanto te interesa.

LEO

Termina lo que empezaste y no dejes nada a medias. Cuando te parezca que todo está perdido aparece la solución. No te dejes llevar por las apariencias y contempla el corazón de esa persona que está a tu lado dispuesta a empezar una nueva vida contigo. Este miércoles descubrirás muchas cosas que estaban ocultas y salen a la luz. Lo importante es que siempre estés dispuesto a reconocer un error, y en caso necesario, rectificarlo.

VIRGO

Levanta tu cabeza, el amor te espera. Soluciones imprevisibles en este día zodiacal. En este ciclo planetario deberás reevaluar la forma en que estás actuando en relación a tu escenario sentimental puesto que tiendes a verlo todo de forma exagerada sacando fuera de proporción lo que ahora te sucede.

LIBRA

Tu elegancia discreta te ganará amigos. Un tono feliz en tu vida íntima que cambiará tu próximo fin de semana. Sin embargo, el tránsito de tu regente, Venus, directo, trae consigo la posibilidad de un encuentro feliz con alguien que te ayuda a recuperar la confianza en esa persona que ocupa un lugar en tu corazón y que no has podido sacar del mismo.

ESCORPIÓN

Si te lo propones no habrá dificultades. Deberás hacer un esfuerzo extra para recuperar el terreno sentimental perdido. Cada cosa llegará a su tiempo, lo importante es no precipitar los acontecimientos porque eso no es recomendable. Si estás en el plano de la reestructuración de tu vida amorosa comprenderás muchas cosas que hasta ahora no habías entendido.

SAGITARIO

¡Mantén los pies sobre la tierra! No te dejes engañar por fantasías y cuentos. En estos días tienes una fuerte tendencia a la ensoñación y a pensar cosas que son muy fantasiosas lo cual podría hacerte ver lo que no existe en una persona la cual solamente es un amigo, o una amiga, y no una pareja interesada en un romance.

CAPRICORNIO

Las energías cósmicas en tu horóscopo te llenan de entusiasmo. Esa persona comienza a interesarse por ti. Estarás tentado a poner de patitas en la calle a un enamorado o amante que no te haya cumplido una promesa. Contrólate, escúchale y perdona, será mejor así. Lo que causa dolor, se olvida y no se arrastra porque entonces no se puede vivir el presente.

ACUARIO

¿Estás lejos de alguien amado? Hay encuentros. Este miércoles se presenta frente a ti un escenario sentimental y social diferente. Ha llegado el momento de tu realización sentimental, la exploración de los valores reales. Aparta de tu mente las ideas negativas y concentra tu atención en lo que realmente vale la pena a la hora del amor, es lo que realmente cuenta. Felizmente hay un aspecto optimista en tu horóscopo que te ayudará mucho en ese sentido.

PISCIS

Ayudarás a un buen amigo. Una pasión que creías muerta se avivará. Si estás distanciado de una persona amada no dilates más el diálogo. No permitas que la inercia la aparte de tu lado. Es el día de la conversación sincera para terminar tus dudas. ¡Anímate!