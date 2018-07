Críticos, los que menos colaboraron con el PT

No es momento para discordias en el PT: Tuyuc

“No es momento de hacer discordia en el interior del Partido, la dirigencia hizo un gran papel al recuperar el registro en el Estado (…) y ahora hay que darle continuidad a dicho trabajo; es cierto que hay gente que no hizo un trabajo adecuado, acaban de entrar al partido y ya están pidiendo algún cargo o posición pasando por los demás que sí trabajamos”, señaló el líder social y militante petista, Filipencio Tuyuc Huchín.

De esta manera, criticó a aquellos que por decirse ´”amigos” de López Obrador o de Alberto Anaya (dirigente nacional), lleguen a exigir cuentas o en su caso, alguna posición por encima de quienes ya hicieron un trabajo de estructura y labor social durante los años en los que no se tuvo registro, y que trabajaron sin recursos para demostrar que más allá de los puestos, lo que quieren es el desarrollo de la entidad.

-Yo no busco ningún puesto, estoy dedicado a trabajar con mis compañeros, tal como lo hemos hecho desde hace más de tres años en el Partido del Trabajo; cuando se perdió el registro, muchos se fueron y pocos nos quedamos por la convicción de que en este instituto político se pueden hacer bien las cosas, hoy que recuperamos el registro y que habrá más recursos para poder trabajar, aparecen personas que solo tienen un interés económico -acusó.

El petista recordó que ha habido reuniones entre los ex candidatos a la alcaldía que lograron un importante porcentaje de votación y quedaron como regidores, a su vez, también asistieron los ex candidatos a la alcaldía que perdieron pero que saben que se trabajó duro y se apoyó en medida de las posibilidades del partido; de la misma manera, estuvo Etelvina Correo Damián, que alcanzó porcentaje para la Legislatura siguiente, pero no llegó Enrique Ku Herrera, futuro diputado pluri, y al parecer, cabecilla de este intento de “golpe de estado”.