Morena acusa a Zapata Bello de secuestrar instancias fiscalizadoras

El diputado federal del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rogerio Castro Vázquez, acusó al gobernador del Estado Rolando Zapata Bello, de secuestrar a los organismos autónomos y de fiscalización para su beneficio, y mantener a Yucatán en la opacidad y el rezago en materia de transparencia y combate a la corrupción.

El legislador manifestó que Zapata Bello ha controlado las publicaciones de su administración, lo que hace aparentar que encabeza un gobierno estable.

“Ha tenido control de los organismo autónomos a su favor, a los organismos de fiscalización por eso vemos que por fuera hay un gobierno estable en Yucatán. Pero el estado tiene un problema grave en las leyes sobre todo en el combate a la corrupción, porque no está al nivel del gobierno federal, hay un grave rezago social en el tema”, abundó.

Una muestra d este rezago, continúo, es la falta de claridad en el nombramiento de la Auditoria Superior del Estado, pues el actual (René Márquez Arcila) trabajo en el gobierno antes de ser titular de la ASEY.

“La ley actual no especifica que quienes sean electos como auditores no deberán permanecer a algún partido político, lo que permite que sean electos ex funcionarios. Hay vacios legales y eso lo ha aprovechado el gobernador para su beneficio para mantener la opacidad en el Gobierno, sobre todo en los recursos públicos. Por eso vemos un Gobierno con muchos gastos burocráticos y que invierte muy poco en salud, educación e infraestructura”, señaló.

El legislador de Morena reafirmo que el Gobierno de Yucatán se ha aprovechado de las leyes laxa para mantener sumido al estado, Zapata Bello ha demostrado que donde existe opacidad no saldrá a la luz pública todas las irregularidades de su administración. “No hay autonomía fiscal, ni vigilancia ciudadana, ni un control es sus cuentas y fiscalización”, afirmó.

Ante este panorama Castro Vázquez señaló que en los próximos días propondrá ante la Cámara de Diputados una propuesta con miras de que el Estado deje de ser impune a la corrupción constante.