Mototaxistas de Escárcega vandalizan la comandancia

Los mototaxistas inconformes con los operativos atacaron con piedras y otros objetos el Complejo de Seguridad Pública, que resultó con daños a las instalaciones dejando como saldo siete elementos lesionados y 14 mototaxistas detenidos

ESCÁRCEGA.- Siete elementos de la Dirección de Seguridad Pública resultaron lesionados luego de un enfrentamiento con mototaxistas que se opusieron de manera vandálica contra un operativo del Instituto Estatal del Transporte (IET), utilizando piedras, palos y machetes. Hubo catorce detenidos por parte de los revoltosos.

Todo inició cuando funcionarios del Instituto Estatal del Transporte iniciaron un operativo alrededor de las 9:00 horas para retener motos adaptadas como taxis y que funcionan de manera irregular.

Luego de la retención de dos unidades, alrededor de 60 conductores se dirigieron al Complejo de Seguridad Pública para exigir que cese el operativo y que si se lleva a cabo que sea parejo contra unidades del Frente Único de Trabajadores del Volante debido a que varios vehículos laboran sin la concesión respectiva.

Agentes de la policía formaron una valla para impedir que ingresaran a hacer desmanes al interior del Complejo, pero solo provocaron que se armaran de palos, piedras y machetes, con lo cual se enfrentaron a los gendarmes.

Durante la refriega siete policías resultaron heridos con piedras, y fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

La situación subió de tono debido a que el grupo inconforme incendió llantas que impidió el acceso de todo vehículo y personas a la dependencia policiaca y más aún prendieron fuego a un terreno baldío de dos hectáreas que circunda el Complejo y la desgracia pudo ser mayor de no ser por el Heroico Cuerpo de Bomberos que llegó justo a tiempo a apagar las llamas.

Mototaxistas inconformes con los operativos que la Dirección de Transporte Público llevó a cabo, atacaron con piedras y otros objetos el Complejo de Seguridad Pública del Municipio de Escárcega, que resultó con daños a las instalaciones, siete elementos lesionados, uno de estos con fractura expuesta en una de sus piernas.

Ante ello personal de la Policía Estatal Preventiva y Municipal, destacamentada en esa demarcación, procedieron a la detención de 14 de los mototaxistas involucrados en los daños a la comandancia policiaca y en las lesiones sufridas por los elementos de Seguridad Pública.

Las personas retenidas quedarán a disposición de la Fiscalía General del Estado por daños al complejo de Seguridad Pública y lesiones a los servidores públicos.

Los detenidos responden a las iniciales Y. J. O. P.; F. N. CH; A. M. C.; J. C. M. C.; K. L. CH.; A. A. L.; R. M. O.; J. R. R.; L. A. V. C.; J. E. G. H.; E. A. E.; V. M. CH. O.; J. S. P. y S.A.O.