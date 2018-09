Mototaxistas realizan trámites de credencialización

HOPELCHÉN.- Mototaxistas de las cuatro agrupaciones realizaron su foto credencialización para prestar el servicio de transporte a los cheneros, de manera controlada y organizada esto en base a los acuerdos que se tomaron la semana pasada entre funcionarios y los presidentes de los grupos.

Dentro de estos acuerdos está la de tener mayor control de estos prestadores de servicios ya que en esta misma semana no podrán transportar a la gente si no cuentan con su identificación y licencia para conducir, de la misma forma no podrán manejar los mototaxis los menores de edad para mayor seguridad de los usuarios.