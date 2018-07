“Mujeres en concierto”, un éxito

Una maravillosa velada musical llena de romanticismo vivieron decenas de asistentes al Cine Teatro Universitario “Joaquín Lanz”, que disfrutaron de lo mejor de la música durante el recital denominado “Mujeres en concierto”.

En el evento organizado por el musicólogo Martín Serrano Arroyo en coordinación con la Dirección Cultural de la UAC, los presentes disfrutaron de un recorrido musical por los éxitos que marcaron un lugar en las listas de popularidad, en las voces de las cantantes Ayla Narváez, Yamile Cano y Karina Morales.

Entre algunas de las sensacionales canciones que fueron interpretadas por estos tres grandes talentos campechanos, estuvieron “Qué hago”, “Tú te has ido”, “Voy a estrenar contigo”, “Que no me doy cuenta”, de la voz de Ayla Narváez.

Mientras que Karina Morales y Yamile Cano deleitaron a los asistente con “Tú sigues siendo el mismo”, “Háblame”, “Acompáñame”, “El último verano”, “Solo mentiras”, “Vamos a platicar”, “Te propongo separarnos”, entre otras que fueron ovacionadas por el público.