El municipio de Campeche no es el edil, somos todos

“El municipio de Campeche no es el presidente municipal, son todos, eres tú, ella, sus hijos, y donde se requiera una inversión ahí la haremos”, manifestó contundente el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (Seduopi), Edilberto Buenfil Montalvo, tras destacar que aunque no se ha dado un acercamiento con el edil Eliseo Fernández, el Gobierno del Estado apoyará al municipio de Campeche, tal y como lo ha hecho en materia de pavimentación, aunque sea una obligación que corresponda por entero a la autoridad municipal, aunque él se deslinde.

“El alcalde de Campeche no sabe que es el artículo 115 Constitucional, no he tenido acercamiento. Yo tuve acercamiento con el de Obras Públicas desde primer momento que entró, le ofrecimos la cooperación y trabajar en conjunto y no se recibió respuesta alguna”, subrayó.

Recalcó el funcionario estatal que si el Gobierno del Estado no hubiese apoyado al Municipio de Campeche con la pavimentación de calles y avenidas, “cómo estuviera”, señaló.

“El alcalde no sabe cuál es el 115, dice que las calles las debe hacer el Estado, pero él lo tiene que cumplir”, reiteró.

Dijo, que si bien el presidente municipal de Campeche alude que no le da el dinero, y pueda ser así, es ahí donde tiene que hacer el acuerdo con el Gobierno del Estado.

-Y más que sentido común, lo que debe tener son deseos de trabajar y no de exhibir – acotó.

Asimismo, resaltó que en el caso de los recursos que habrán de redireccionarse para obras de infraestructura en los municipios, tras haber escuchado el gobernador Carlos Miguel Aysa González el clamor de los comerciantes de la avenida Colosio, que pedían no se concretara el proyecto del puente vehicular, puntualizó que en menor o mayor medida los once municipios del Estado serán beneficiados con recursos de la cancelada obra.

“Todo ese dinero se usará en obras de infraestructura no en gasto corriente o en algo que no corresponde, será para todos los municipios; en unos más y en otros menos, pero en todos habrá inversión”, puntualizó.

Precisó que será lo que requiera la comunidad, por lo que ya se han hecho acuerdos con los gobiernos municipales, quienes han pedido canchas, campos deportivos, calles y hasta un mercado.

“Son tantas las necesidades que tienen los municipios que 200 millones de pesos repartidos realmente es poco”, reconoció.

0 Share