Nadie por encima de Ley; UBER, sin permisos: AMC

Ante la amenaza de la empresa UBER para proporcionar su servicio de transporte privado a partir del 5 de septiembre, sin concesión, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas fue contundente: “Nadie va venir por sus pistolas a hacer lo que le venga en gana”, enfatizó, al señalar que han sostenido pláticas con ellos para conocer su propuesta, pero si insisten en empezar a funcionar sin el permiso del Instituto Estatal del Transporte, serán severamente sancionados.

En entrevista, el titular del Ejecutivo Estatal puntualizó que desde el primer día de su administración, se ha aplicado política y diálogo, ley y firmeza, y por ello, “aquí nadie va estar por encima de la ley. Simple y sencillamente vamos a hacer que la ley se respete”, recalcó.

Aclaró Moreno Cárdenas que no es un tema de proteger o privilegiar a ningún grupo y refirió que sin ánimo de polemizar, precisó que su gobierno escucha a la gente y por esa razón se está trabajando para mejorar el servicio de transporte, con cursos y capacitaciones.

Asimismo, manifestó que hay que cuidar que Campeche siga siendo el estado más seguro del país, para la atracción de inversiones que generen más y mejor infraestructura.

-Hay que estar orgullosos ser campechanos y no debemos permitir que nadie venga a alterar la paz y la tranquilidad social. Y a esos turistas de la política les digo, son turistas, todos los conocemos, luego no les gusta que les diga, pero a ellos los ciudadanos ya los conocen, por eso nunca ganan las elecciones y esa es la realidad, aunque se molesten, estoy trabajando por la paz, la seguridad, para generar oportunidades y empleos de los campechanos.

Manifestó que a diferencia de otros partidos, en el PRI “ahí están unidos, todos trabajando, yo no he visto que de ahí se vayan, se van de otro lado, entonces esa es la falta de capacidad e ineptitud para dirigir. Un liderazgo no se hereda, ni se compra, se construye, por eso, no tengan duda, en Campeche hay gobernador, he trabajado toma mi vida para ello y vamos a sacar adelante, pese a todos ellos, vamos a poner al estado de ejemplo. No le den más vueltas, Campeche es el estado más seguro”, concluyó.