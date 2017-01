Necesario control de energéticos para poder mantener precios: CCE

now playing

Luego de que los empresarios campechanos sostuvieran una reunión privada con diputados federales, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Campeche (CCEC), Gustavo Rodríguez Valle, aseguró que es difícil que el sector empresarial sostenga sus mismos precios si no se controla el costo de los energéticos.

-Cómo quieren que nosotros como empresas podamos sostener toda la carga económica, fiscal, salario, que tenemos, todo lo que se viene arrastrando para un producto, si todo nos han subido, lo que queremos es que ellos lleven la voz de los empresarios a la Cámara de Diputados -expresó.

Indicó que la intención de acercamiento con los diputados federales fue para desarrollar una agenda conjunta, donde puedan tratar todos los asuntos importantes con ellos, ya que en meses pasados dentro de los trabajos que venimos realizando, van quedando rezagado algunos puntos”.

Con respecto a que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) no firmara el acuerdo de estabilidad económica que presentó el Presidente de la República, reconoció que a pesar que el incremento ya surgió, se tienen que implementar acciones para subsanar esta afectación, por ello es importante trabajar en equipo y no involucrarse a un pacto como lo hizo esa Confederación no mejora las cosas.

Por último, afirmó que todas las medidas que se tomen en este momento para reducir el gasto son necesarias para actuar, tal y como lo presentó el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, ya que esto es lo que esperan todos los campechanos.