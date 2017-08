Necesario que peculado sea un delito grave: Baqueiro Ramos

Como parte de los trabajos para mantener a Campeche como un Estado seguro, la diputada Laura Baqueiro Ramos sostuvo una reunión de trabajo con la Barra de Abogados para generar una iniciativa y que el peculado sea incluido como delito grave.

Si bien se trató de una junta informal, se trata de un primer acercamiento con profesionistas que podrán ayudar con sus opiniones y experiencias en cuanto a derecho para llevar a cabo algunas reformas, y así resolver una preocupación por parte del Congreso que es seguir reduciendo los índices de delitos.

Baqueiro Ramos indicó que la preocupación no solo es en el Estado de Campeche, sino a nivel nacional, donde varias entidades han mostrado interés en el hecho de que esta nueva reforma que se hizo al Sistema Penal afecta mucho en cuanto a los delitos que han aumentado, sobre todo, en el caso de robo a casa habitación.

“Sabemos que son reformas a nivel federal porque no tienen que ver con el Estado, pero que en su momento, nosotros como Congreso Permanente podemos alzar la voz y hacer un exhorto al Congreso del Estado o, en su caso, mandar una iniciativa para que los diputados federales puedan tomar en cuenta todo lo que se maneja con el nuevo Sistema de Justicia Penal”.

Es ese tipo de delito, en donde si no hay una cantidad suficiente que se detecte al momento del acto, las personas que lo comenten no tienen ninguna preocupación, y por eso continúan cometiendo el delito más seguido, puesto que saben que no pueden ser detenidos, ya que no existe la detención preventiva.