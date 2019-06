Necesita el PRI a alguien como Alejandro Moreno

Le daría empuje, le daría otro nivel en el caso del partido que tanto lo necesita, sino también me parece que como lo ha sido hasta hoy, como un gran Gobernador, también sería un buen presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI

Alejandro Moreno Cárdenas ha sido un gran gobernador y sería un gran dirigente nacional del PRI, manifestó el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, tras haberse aprobado este lunes las bases de la convocatoria para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido.

Subrayó que tras emitirse la convocatoria se tendrán más claro los tiempos y reglas del juego para elegir al próximo dirigente nacional.

-Evidentemente, esto aconteció el día de ayer, y en los próximos días estaremos atentos ante cualquier situación que pudiera venir por parte del Ejecutivo (estatal), el Gobernador Alejandro Moreno, para efecto de proceder como lo marca la ley; entonces estaremos atentos, pendientes, les estaremos informando de cómo va a acontecer todo este tema relacionado con la autorización – subrayó.

Puntualizó que aunque el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ha manifestado su interés de contender por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI de lo que dijo, “por supuesto que ha sido tema, se ha platicado, se han analizado los puntos que tienen que cumplirse, y en este caso creo que el tema está en boca de todos los campechanos, y esperamos, como lo hemos manifestado, sería no solamente en esta contienda, le daría empuje, le daría otro nivel en el caso del partido que tanto lo necesita, sino también me parece que como lo ha sido hasta hoy, como un gran Gobernador, también sería un buen presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI”, reiteró.

De acuerdo a los tiempos que marca la convocatoria y de los plazos que tendría el mandatario estatal para solicitar licencia o separación del cargo, consideró que no se tendría que convocar a un periodo extraordinario, porque el periodo ordinario concluye hasta el mes de julio.

“Entonces, de acuerdo a la convocatoria que va a ser emitida los próximos días, pues ya estaremos atentos para que en una sesión ordinaria se pudiera celebrar eso”.

En tema aparte, y con relación a la propuesta de Morena para revivir el impuesto de la tenencia vehicular a nivel nacional, recordó que en Campeche el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, mandó una iniciativa para eliminarla a nivel estatal.

Significó que si bien lesiona las finanzas estatales, fue una decisión que se tomó, se analizó y se aprobó en apoyo de los campechanos.

-Entonces, ¿qué sí vemos?, pues ir para atrás también lesiona el bolsillo de los campechanos, esperamos que no se considere, que no se tome en cuenta, y de todas maneras estaremos atentos también para saber, para dar los puntos de vista correspondientes y tratar de que esto no ocurra – acotó.

Finalmente, recalcó que no se puede ir fiscalmente siempre encima sobre los mismos, sobre los mismos impuestos, y mencionó que, “lo que hemos visto los últimos días con relación al SAT, ha estado atento a las auditorías a las empresas, a otras empresas, e incluso, a empresas de gran envergadura, que tenemos que tener en cuenta que en ocasiones se comenta que no pagaban la cantidad que deberían de cubrir.

“Pero, al fin de cuentas qué es lo que queremos, que todos los que estén en la actividad paguen lo que debe de ser, que no se sigan incrementando los impuestos, sino al contrario, buscar otro tipo de alternativas para generar ingresos”, concluyó.

