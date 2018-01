Niega alcalde a regidores información sobre los salarios

Regidores acusan a Modesto Arcángel asegurando que tiene algo que esconder, porque no está actuando con transparencia

HECELCHAKÁN.- Regidores del Ayuntamiento acusaron al presidente municipal Modesto Arcángel de estar escondiendo el monto de su salario, por lo que sin duda alguna que se está sirviendo muy bien en esta administración que encabeza. Pero si quiso evidenciar el sueldo de los regidores.

Los regidores Sandra Chay Puch, Gabriela Barahona, Magadaleno Chan, Víctor May Canche, dijeron que el presidente tiene algo que esconder, porque no está actuando con transparencia, ya que en repetidas ocasiones se le ha pedido la nómina de trabajadores, pero se niega a hacerlo excusándose que se trata de un código de confidencialidad y que no lo va presentar. Sin embargo los regidores consideran que es por el temor de descubrir algunos movimientos turbios que se llevan a cabo. Pues no puede ser posible que a pesar de los recortes de empleados donde se despidieron a 140 se siga teniendo problemas económicos y la nómina sigue siendo el mismo.

Los regidores dijeron que las cuentas no cuadran porque en el 2016 había un reporte de 954 empleados y pese al recorte el número en vez de disminuir incrementó en el 2017 con un total de 963. Algún movimiento está mal en la administración del alcalde Modesto Arcángel, es por eso que niega mostrar la nómina a los regidores y se sospecha que se puede contar con trabajadores inexistentes pero que sí cobra.

“Nosotros, a dos años de haber estado en el Cabildo no conocemos la nómina, ni tampoco conocemos a los trabajadores, porque el alcalde siempre se ha negado a dar a conocer la lista para saber a quién se le paga y porqué”, dijeron los cabildantes.

De igual forma han pedido que el alcalde de a conocer el monto de su sueldo, pero se ha negado a hacerlo. Por otro lado dijeron que hay asesores que tienen sueldos de hasta 45 mil pesos.

En Hecelchakán un regidor percibe un salario de 14 mil pesos, y ellos mismos dijeron no tener temor a darlo a conocer. Pues es el pueblo que los paga y por eso quieren trabajar para ellos no siendo cómplices de los malos manejos, pues a dos años no se han visto obras que beneficien a los hecelchakanenses.