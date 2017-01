Niega Comuna permisos para rehabilitar parques de la Isla

now playing

Vecinos de la colonia Arcila denunciaron la negativa del permiso por parte de la Comuna para la rehabilitación del parque, el cual aseguran no ha recibido la atención necesaria como se debe por parte del ayuntamiento, por lo que señalaron enfadados que el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus tiene doble discurso al invitar a la gente a cuidar los parques, pero les niegan las solicitudes para sumarse a su cuidado y mantenimiento por parte de los propios habitantes.

Explicaron que el proyecto de reparación y rehabilitación del parque de la colonia, es con el objetivo de invertir los recursos otorgado por el programa “Creciendo en tu comunidad”, por lo que se atrevieron a solicitar el permiso al Ayuntamiento de Carmen para realizar una serie de trabajos en el parque en conjunto con los habitantes, pero les fue negado pese a que los juegos infantiles están dañados y no hay iluminación, además de que carece de mantenimiento.

Pese a la campaña de Gutiérrez Lazarus por rescatar las áreas verdes, el mismo limita a los vecinos sumarse por lo que aseguran que es doble discurso por el edil carmelita para no invertir los recursos públicos.

Raquel Argente, seccional de la Arcila, lamentó haberse acercado al ayuntamiento con permiso en mano para sumarse a los trabajo de rehabilitación a los espacios públicos, mostró dos oficios dirigidos al alcalde carmelita mismo que le fueron recibidos en la secretaria del ayuntamiento, pero les fue negado el permiso para llevar a cabo los trabajos de mejoramiento e iluminación, limpieza y pintura, por órdenes del munícipe de Carmen.

“La verdad es que los espacios públicos son del pueblo no de la autoridad, no les dan mantenimiento porque según no tienen los recursos suficientes, pero ahora que queremos colaborar para las remodelaciones se opone”, indicó

“Además tenemos conocimiento de que hay un recurso destinado por el programa “Creciendo en tu comunidad”, si entre todos los vecinos deciden que vamos a rehabilitar el parque lo llevaremos a cabo, y si Pablo quiere meternos al bote por reparar un espacio público que lo haga, no le tenemos miedo ya que es parte de nuestros derechos”, acotó la mujer.