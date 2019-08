Niega rector de la Unacar, algún vínculo con la “Estafa Maestra”

Nosotros no firmamos ningún convenio ni desarrollamos trabajos para esas dependencias: José Ruz

El rector de la Universidad Autónoma de Carmen (Unacar), José Antonio Ruz Hernández, rechazó que la institución educativa estuviera involucrada en el caso de la “Estafa Maestra”, que tiene actualmente en prisión a Rosario Robles Berlanga.

En entrevista, negó vínculos con la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ni que tampoco desarrollaron trabajos para esas dependencias.

Aseguró que en la Unacar todo se maneja de forma transparente y que desde hace tres años no recibe auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sólo han tenido una auditoría que estaba relacionada a trabajos con Petróleos Mexicanos (Pemex), de la cuenta pública 2013, la cual fue atendida en todas sus observaciones y ya fue cerrada.

“Nosotros no tenemos ningún convenio con la Sedatu o Sedesol a diferencia de otras universidades del país, nosotros no firmamos ningún convenio ni desarrollamos trabajos para esas dependencias. Tuvimos una auditoría relacionada con trabajos con Pemex, la cual ya fue cerrada y atendida, y creo que es lo que debemos precisar”, dijo.

“Yo si quiero que quede claro que en el caso de Rosario Robles, la Unacar no tiene nada que ver y no está vinculada a través de ningún convenio, yo creo que otras instituciones lo están pero al menos la nuestra no. Totalmente nos deslindamos, yo creo que en ese tema ha habido un poquito de desinformación, creo que en la prisa que se ha venido dando, pero en caso de Sedatu, Sedesol y Rosario Robles, la Unacar no tiene absolutamente nada que ver”, insistió.

Ruz Hernández reiteró que hay una total transparencia en la institución educativa y se puede constatar en los programas de auditoría que se publican en el Diario Oficial de la Nacional cada que inicia el año.

Por otro lado, respecto al panorama económico que viven actualmente, admitió que están sufriendo un poco con la austeridad republicana, sin embargo, han podido avanzar con subsidios y a lo largo de estos tres últimos años han hecho algunos ajustes para poder cumplirle a los trabajadores”, no somos una de las 11 universidades en quiebra que no han tenido para pagar su última quincena anual y hasta los aguinaldos, problemas que no ha tenido la Unacar”.