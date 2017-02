No caerá el IET en chantajes

now playing

Es normal que haya gente que se inconforme por algunas situaciones cuando no le beneficia la ley, pero el Instituto Estatal del Transporte (IET) no se va a prestar a chantajes y presiones por personas que no tiene ningún fundamento legal de sus acusaciones, y menos de un pseudotaxista como lo es Danilo Martín Echeverría, dejó en claro el director de la dependencia estatal, Candelario Salomón Cruz.

-En primer lugar, esta persona de nombre Danilo Martin Echeverría, y quien el día de hoy no es taxista ni “martillo”, acostumbraba a tomar placas de distintos concesionarios de taxi, para rentarlas, lo cual esta actividad está fuera de la ley.

Y recordó que el IET aseguró un juego de placas de un concesionario que realizó un comodato con Danilo Echavarría, “y esta persona rentó las placas a un tercero y por obvia razón tuvimos que asegurar las placas de taxi, las cuales no pueden trabajar; ya platicamos con el abogado de Danilo Martin Echeverría, a quien le dijimos los pasos a seguir, pero judicialmente este caso que se encuentra en los tribunales lo perdió, y su reacción de hacer ridículos frente a este instituto”.

-Danilo Martín Echeverría es una persona que la conocemos de mucho tiempo y con todo respeto, tiene un proceso penal, está agotando sus último recurso que la ley le concede y de igual manera se le está agotando su libertad, es por eso que en un acto de desesperación hace la acción de liderazgo y crear una cortina de humo para presiona quizá a los tribunales, pero Danilo no está dentro del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), y si esta persona va a constituir un sindicato de taxistas, pues la Ley de Transporte del Estado no contempla los sindicatos.

MANIFESTACIÓN DE DANILO ECHAVARRÍA

Por otra parte, ayer a medio día, Danilo Martín Echeverría, quien se dice “martillo de taxi” y encabeza el supuesto “sindicato de operadores de transporte público, similares y conexos”, acudió con grupo minoritario de pseudotaxistas, a las puertas del Instituto Estatal de Transporte, donde con pancartas se manifestaron contra los requisitos exigidos por el IET.