No es necesario reformar la Ley de Transporte, aclara Salomón Cruz

Las leyes de Campeche no se hacen ni a modo ni capricho de nadie, menos a presiones, “porque estamos en un estado de gobierno democrático, que debe de regir para todos los ciudadanos campechanos, y una iniciativa de Ley, mientras no tenga la mayoría de los votos a favor por parte de los legisladores, no puede ser vigente, en la actualidad todo está legislado y no cualquier persona puede presentar una iniciativa y una reforma de Ley ante el Congreso del Estado, para eso están los diputados, para hacer adecuaciones a las diferentes leyes que existen y en este caso sobre la Ley de Transporte en el estado, será el Poder Legislativo quien haga las modificaciones, si en algún momento lo llegara a considerar necesario, mientras tanto, nadie hará nada al respecto, dio a conocer el director del Instituto Estatal del Transporte.

-Y mientras no haya alguna modificación de esta Ley de Autotransporte del Estado, seguiremos aplicando dicha ley que está vigente, mientras tanto, UBER no podrá trabajar en esta ciudad o en otros municipios de la geografía estatal.

Aclaró que el IET no está personalizando ni llevando a cabo una cacería contra UBER, “estamos realizando nuestro trabajo como es nuestra obligación y como no lo marca la Ley de Transporte estatal, pero para todo aquel que esté trabajando y presentando sus servicios de transporte público ilegalmente”.

Salomón Cruz confió en el Congreso del Estado no echará atrás a la Ley del Transporte del Estado, para que esta Plataforma de UBER pueda trabajar, “lo que sí creo que vayan a hacer los legisladores campechanos, serán ciertas y adecuaciones a esta Ley del Transporte; en todos los estados de la república hay un director o secretario de transporte y una ley de transporte del estado, una reglamentación y una normatividad, como también existe a nivel federal la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), de igual manera tienen sus legislaciones en materia del transporte federal. El autotransporte debe y está regulado.

Por otra parte, Salomón Cruz dio a conocer que “hasta este momento, el Instituto Estatal de Transporte (IET) del estado de Campeche, ha infraccionado y detenido a 10 vehículos de UBER y a sus conductores se les va aplicar la sanción económica administrativa la cual la mínima es de 51 mil pesos, solo estamos en espera que los conductores de la Plataforma de UBER comparezcan ante este instituto y poder pagar su multa correspondiente y poder liberar sus vehículos.