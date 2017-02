No se permitirá que nadie vulnere soberanía: AMC

now playing

Esta es una muestra firme, contundente, de rechazo total y repudio a la construcción de un muro absurdo que México no está dispuesto a pagar ni un centavo, y en contra de la política hostil del presidente Donald Trump hacia nuestro país, expresó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, al señalar que no se permitirá que nadie vulnere la soberanía nacional u ofenda la dignidad del pueblo mexicano.

Entrevistado al término de la “Marcha por la Unidad” que congregó a más de 23 mil personas, el mandatario estatal felicitó a los campechanos por su entusiasta participación, en apoyo a los connacionales que viven en Estados Unidos y que hoy ven peligrar su futuro en ese país, el de sus hijos y nietos.

Tras destacar que Campeche es el primer estado del país donde se realiza una marcha en protesta contra las afrentas, “no del pueblo estadunidense, sino de su presidente”, subrayó que México desea mantener los lazos económicos, culturales y sociales con ese país, pero reconoció que vienen grandes retos para los mexicanos.

-Vienen tiempos no fáciles, pero tenemos que estar más unidos que nunca y hoy, el respeto irrestricto al cuidado de los derechos de nuestros connacionales, de nuestros migrantes; iniciaremos giras en los Estados Unidos, en Nueva York, en Washington, en Chicago, en Los Ángeles, para visitar y he girado instrucciones para que se le dé toda la asesoría legal, jurídica, a través de la Secretaría de Gobierno, a todos nuestros connacionales.

Puntualizó que los campechanos que radican en la Unión Americana, que quieran regresar a su Estado, “aquí los recibiremos con los brazos abiertos, con programas sociales, con apoyo, con compromisos, con oportunidades; los jóvenes que hayan estudiado ahí, a través de la Secretaría de Educación, (se promoverá) la revalidación de estudios; hay que trabajar en equipo”.

Agregó que la “Marcha por la Unidad”, es una muestra clara, contundente, de que el pueblo de Campeche le reitera todo su apoyo y todo su respaldo al Gobierno de la República, que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, “es el representante del Estado Mexicano y que hoy más que nunca necesita el respaldo de todos nosotros y él cuenta con el apoyo, todo el compromiso del pueblo campechano, porque aquí en Campeche estamos construyendo más y mejores oportunidades para las familias campechanas”.

Asimismo, mandó un mensaje: “Firmeza, respeto, tenemos que tener claro que la relación más importante que tiene el Gobierno de México es con los Estados Unidos hablando comercialmente, y vamos a ir comprometidos a trabajar con nuestra gente y trabajar juntos, pero garantizando a los connacionales el respeto a sus derechos humanos, el buen trato y respeto a sus derechos humanos”.

En cuanto al Tratado de Libre Comercio, subrayó que se trabajará por su modernización y lo único que pueda modificarse es para que a México le vaya muy bien, y se cuiden los empleos que se generen.

Recalcó que los connacionales que deseen dejar Estados Unidos al llegar al país, sobre todo del Sur del Estado serán bienvenidos, además de que se reforzarán el 3 x 1 Migrantes, apoyo a medianas y pequeñas empresas.

Precisó que tal y como se comprometió hace unos días, presentó ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), una iniciativa en conjunto con otros gobernadores, para evitar más alzas en el precio de la gasolina, a la que el Presidente Enrique Peña Nieto, dijo, está muy receptivo.

-Nosotros entendemos al principio del año, el enojo, la molestia y la preocupación de los ciudadanos por el aumento de los combustibles. Nosotros estamos con la gente, tampoco nosotros estamos de acuerdo, pero, hoy, tenemos que trabajar en equipo y estoy convencido que un gobierno sensible y comprometido como es el gobierno del Presidente Peña, estoy seguro que trabajaremos juntos para encontrar el mejor camino para evitar más alzas en los combustibles y darles fortaleza y apoyar en el bolsillo al pueblo de México -reiteró.

Moreno Cárdenas también habló del programa que presentó en la capital mexicana “Unamos México” para promover a nivel nacional los atractivos turísticos que ofrece Campeche, que gracias al compromiso de los Consejos Coordinadores y de las Cámaras empresariales, así como hoteleros, se ofertarán importantes descuentos de entre el 25 al 50 por ciento de los sitios de interés y servicios para los visitantes nacionales durante el Carnaval y Semana Santa.

-Esto es Campeche, donde a través de una manifestación pacífica lo hemos dejado claro, y hoy ha quedado claro quiénes están comprometidos con Campeche. No son tiempos de querer llevar agua a su molino para sacar ventaja política. Lo hecho y lo digo con mucha firmeza: Quien promueva la división entre los campechanos y los mexicanos, quien critique y no proponga, y quien esté en contra de todo y a favor de nada, los campechanos ya los conocemos y los mexicanos ya los conocemos y no quieren el desarrollo de nuestro país -aseveró.

Al convocar a los campechanos a trabajar en conjunto por una sola causa, enfatizó que “quien le regatee la unidad al pueblo de México, no quiere a nuestro país; hoy, necesitamos estar con firmeza y apoyar todos al Gobierno de la República que representa al Estado mexicano y que es el Presidente Enrique Peña Nieto”, concluyó.