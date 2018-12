Nombramiento de AMC traerá beneficios al Estado: Gómez

En rueda de prensa, el Partido del Trabajo reconoció que desde los resultados del pasado 1 de julio, el Gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, ha tratado de establecer un vínculo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que, si ahora que el mandatario estatal es el presidente de la Conago, entonces a Campeche le irá bien.

El dirigente estatal del Partido del Trabajo, Antonio Gómez Saucedo, reconoció el nuevo papel que tendrá el Gobernador en la Conago, añadiendo que esto es un reconocimiento que dan todos los gobernantes que la integran y que, habiendo más opciones, se eligió al mandatario campechano por su carrera política, por su capacidad de gestión y por el vínculo que ha formado con el presidente de México.

Aseguró que es cuestión de tiempo que esta nueva función llegue a tener resultados benéficos para la entidad, pues reconocieron que, si al Gobernador le va bien en dicho Consejo, entonces se tiene la certeza que por automaticidad a la entidad también le irá bien con la posibilidad de adquirir mayores recursos para trabajar, para el desarrollo y, sobre todo, para sacar adelante a los ciudadanos que aún no creen en lo que se puede hacer para su beneficio.

No queriendo admitir de manera personal, pero si de manera general, Gómez Saucedo resaltó que es el momento para que se comiencen a hacer las cosas para los campechanos y no para el beneficio propio, pues el cambio no está solo en el gobierno federal, sino que es parte también del estatal, del municipal, e incluso, de los ciudadanos para que las cosas salgan bien y ganen todos, no unos cuantos.

Por otro lado, mencionó que de acuerdo al llamado del Congreso del Estado para ocupar la curul que deja Enrique Ku Herrera, dijo preferir esperar a que se cumpla el procedimiento para poder hablar del tema, ya que por el momento solo se ha limitado a esperar el llamado que el poder Legislativo local debe hacerle, luego de que el pasado martes se concedió la licencia de separación definitiva del cargo a Kú Herrera, quien ahora será el director nacional del Conalep.