Nombran nuevo delegado del Sindicato de la Industria del Gas

Carlos Rodríguez de la Gala Ureña, fue presentado por el actual secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Gas y Energía en General, Similares y Conexos de la República Mexicana, como delegado de ese organismo, que tiene a nivel nacional a un total de cinco mil agremiados.

En la rueda de prensa estuvieron acompañados del delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Víctor Méndez Lanz, así como del secretario general de la Federación de Trabajadores de Campeche, Wilgen Hernández Cherres, donde se destacó que el nuevo delegado tendrá entre sus principales funciones el cumplir con los estatutos de la Federación de Trabajadores en el Estado de Campeche (FTC), y fomentar acuerdos con el gobierno del Estado a través de la Secretaria de Desarrollo Económico (Sedeco).

De igual forma, promoverá el reclutamiento de personal técnico, operativo y profesionistas con diferentes perfiles y con ello elaborar un padrón.

Asimismo, deberán capacitarse a los trabajadores interesados o a estudiantes próximos a titularse, con el objetivo de ofertarlos a las empresas privadas de la industria energética local y foránea.

Enfatizó que esto será de gran beneficio ante la instalación de empresas el sector energético en la entidad, sobre todo, en Ciudad del Carmen.

El ex gobernador Abelardo Carrillo Zavala, recalcó que este organismo solo tiene tratos con empresas privadas no con empresas del sector privado, no del sector público y para reforzar la presencia del Sindicato que preside tiene contratos colectivos vigentes con las empresas Gas Natural de Servicios S.A. de C.V. –Monterrey-. Gasoducto de Agua Prieta; PTD Servicios Múltiples, Pesa Energía de México, Sistemas de Administración y Servicios S.A. de C.V., Compañía Nacional de Gas S.A. de C.V., y otras.

Por último, Carrillo Zavala señaló que el objetivo de crear dicho padrón, permitirá facilitar a las empresas personal capacitado que les permita formar un plan de trabajo bien establecido, así como fortalecer la unidad de los trabajadores dedicados a actividades relacionadas con la industria del gas y de la energía en general.