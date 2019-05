Debate, pero sin perder el respeto, señala Méndez Lanz

“Hay temas polémicos donde la pasión se enciende al defender sus puntos de vista”: Méndez

Tras la acalorada sesión en el Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Ramón Méndez Lanz, señaló que los debates si bien suben de tono, pero los legisladores deben siempre tenerse respeto.

En entrevista, dijo que hay temas polémicos en donde la pasión se enciende al defender sus puntos de vista y los intereses de cada fuerza política representada en la legislatura.

“Sí hemos hecho hincapié, en el cual su servidor ha estado atento, es que esa pasión no se desborde en agresiones verbales entre nosotros, creo que se ha ido avanzando con mucha responsabilidad y yo lo reconozco. No en todos, pero en la gran mayoría de los que han estado participando, si les digo que las veces que he podido estar con ellos en Comisiones, estar platicando, pues por supuesto que han sido muy respetuosos, ponen en tela de juicio los puntos de vista importantes y eso permite que se lleguen a acuerdos que le sirven a la gente cuando se aprueba una iniciativa de ley”, dijo.

Méndez Lanz exhortó a los legisladores a que presten atención al estado de Campeche. “Creo que todos buscamos el mismo objetivo, que la gente salga beneficiada, y en este caso, no es la excepción”.

Sentenció que las discusiones son parte del quehacer que hay en el Congreso, pero se debe discutir siempre y cuando sea con mucho respeto entre todos los diputados.

Finalmente, cuestionado sobre el argumento del diputado de Morena, a que los legisladores no pueden convocar, respondió “en el caso del exhorto, son recordatorios, son temas que se ponen en agenda para que sean atendidos, y como señalaba yo hace un momento, sirven para recordarle a cualquier persona a la que se le dirija que aquí es un trabajo, que aquí en Campeche se requieren acciones, que aquí en Campeche se requiere también el trato igualitario como se le está pidiendo”.