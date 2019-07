En noviembre, las primeras licitaciones del Tren Maya

Inversión de 2 mil millones de dólares para los tramos Tabasco-Escárcega y Escárcega-Calkiní

En noviembre próximo, el Gobierno de México lanzará las convocatorias para las licitaciones de los tramos comprendidos de Tabasco a Escárcega y de Escárcega a Calkiní del proyecto del Tren Maya, con una inversión de 2 mil millones de dólares, dio a conocer Gabriel Escalante Castillo, coordinador en Campeche.

Tras recordar qué hay algunos problemas de invasiones en Escárcega, los cuales en coordinación con el alcalde ya se están resolviendo, para la posterior instalación de los talleres principales, subrayó que trabajan también con las comunidades indígenas para hablar de las oportunidades de desarrollo que representa este proyecto.

-Esto queda muy claro, no concebimos el desarrollo de Campeche si el Tren Maya no trae realmente ese beneficio. El Tren Maya en sí no es importante, realmente la importancia es el desarrollo que van a tener nuestras comunidades; de nada nos sirve que venga el Tren y los turistas si nuestra gente no lo aprovecha, si no tiene las oportunidades de desarrollo; realmente estaríamos perdiendo -enfatizó.

En cuanto a las licitaciones, puntualizó que cada tramo será de aproximadamente mil millones de dólares, son 20 mil millones de pesos, y ya se está trabajando en ello y afinando el proyecto ejecutivo para que se puedan licitar.

Mencionó que si bien en esas licitaciones puede que no participen las empresas locales, sino internacionales por la cantidad de inversión que se requiere, seguramente habrá otras áreas de oportunidad para ellas.

Por último, Escalante Castillo señaló que el Tren Maya es un proyecto ambicioso y costoso, con un financiamiento enorme, con el respaldo de grandes empresas internacionales, ya que con el presupuesto federal sería muy difícil que salga adelante.