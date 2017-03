Nuevamente es detenido ex Srio. de Salud; ex administrador huyó

now playing

A 12 días de haber salido en libertad luego de que un juez federal desechara la mayoría de las acusaciones en su contra, el ex secretario de Salud fue llevado a prisión al cumplírsele una orden de aprehensión por uso indebido de documentos.

Durante la audiencia de vinculación de proceso de ayer por la noche, la defensa pidió ampliación del término, por lo que el juez determinó prisión preventiva hasta el sábado 11 a las 3 de lña tarde en que se realice la audiencia.

Los ex funcionarios son acusados por firmas falas en los justificantes médicos que presentaron para no asistir a la audiencia del pasado 25 de febrero.

Pese a que la defensa solicitó libertad cautelar al acusado, el juez determinó la prisión hasta el sábado próximo en que se realice la vinculación a proceso.

Dentro del expediente 174/16-17, el martes alrededor de las 6:30 horas, los elementos de la Agencia Estatal de Investigación llegaron al predio del ex funcionario en el barrio de San José.

Los agentes cumplieron la orden de aprehensión y de cateo girada por el Juez de Control, David Bacab Heredia, por ello se le aseguró y envió a prisión preventiva en el penal de San Francisco Kobén.

Las mismas órdenes fueron obsequiadas por el mismo juez en contra del ex director Administrativo de la Secretaría de Salud, quien al momento del cateo realizado en el predio de su ex esposa y donde actualmente vive, los agentes no lo encontraron, por lo que se encuentra en calidad de desaparecido.

La audiencia comenzó a las 16:00 horas en la Sala Soberanía de San Francisco Kobén y 20 minutos después fue suspendida.

El abogado de la defensa del ex funcionario solicitó un receso de cinco horas para leer la carpeta de investigación que se inició en contra del indiciado.

En el caso del ex Secretario de Salud se había reincorporado a sus actividades dentro de la clínica del ISSSTE.

Los dos ex funcionarios tienen auto de vinculación a proceso por uso indebido de atribuciones y facultades en dos expedientes iniciados tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado.