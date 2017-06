Nuevo revés a impugnaciones de Lavalle; otra oportunidad a Plata

Continúan los intentos del senador panista Jorge Luis Lavalle Maury por desprender a Yolanda Valladares Valle de la dirigencia estatal del Partido de Acción Nacional ya que el Tribunal Electoral del Estado de Campeche desechó el recurso de impugnación pero de antemano ya había revelado llegar incluso a Sala regional del Tribunal Federal Electoral, por otro lado, el ex dirigente de Movimiento Ciudadano, Carlos Plata González, tendrá una nueva oportunidad para conformar al Partido Liberal Campechano.

Los integrantes de Acción Nacional en el Estado que respaldan a la dirigente estatal campechana aparecieron en el Tribunal solo para saber los resultados, pues al término de éste se retiraron sin decir alguna palabra en cuanto a la resolución del dictamen que la presidente magistrada, Mirna Patricia Moguel Ceballos, rindió ante los presentes y pleno del órgano deliberativo jurisdiccional.

Ante esto, el único inconforme con esta resolución fue el magistrado Carlos Francisco Huitz Rodríguez quien opinó que se debería actualizar el dictamen, dado que luego de analizarlo todas las pruebas presentadas por Jorge Luis Lavalle Maury son presumibles de una posible alteración hacia los ideales de los militantes panistas y por ello debieron ser tomadas en cuenta sus pruebas.

Por otro lado, la historia del Partido Liberal Campechano aún no inicia pero tampoco ha dado fin. El Tribunal Electoral del Estado de Campeche le concedió una oportunidad más para subsanar la documentación e información que no habían entregado con anterioridad al Instituto Electoral del Estado de Campeche, con la primicia que el IEEC entregue un informe detallado en un plazo de 24 horas con la situación real y porque no dieron autorización a dicha creación.

El Tribunal argumentó que hay más cauces de por medio en el sentido que cumplieron con más del 60% del proceso, en caso de que el informe sea analizado y en su caso contenga la información necesaria para negarle la posibilidad a Plata González de formar parte de la actividad política del Estado, los resultados serán visibles, pero si el informe no satisface a los magistrados podrán ordenar la conformación del Partido Liberal Campechano.

Ante esto, Carlos Plata González aseguró estar confiado de la creación del partido que ha invocado pues no solo cumplió con la cantidad de los militantes, sino que tienen todo lo necesario para que el partido sea un gran competidor en las elecciones locales del 2018.