Oficinas de Pemex estarán en Carmen

Pedro Hernández MacDonal, ex candidato independiente a la alcaldía, indicó que los comentarios que se hagan a nivel nacional no deben quitar el sueño a los carmelitas, porque el próximo Presidente de la República hizo un fuerte compromiso con la sociedad, donde Carmen seria la sede para las oficinas de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que estas no se irán ni ha otro municipio, ni otro estado.

Califico como un distractor los comentarios del periodista Leo Zuckerman que se volvió viral en las redes sociales, donde los carmelitas dejaron a un lado los colores partidistas y defienden desde cada trinchera la necesidad que a Carmen se le devuelva todo lo que le ha dado al país.

Descartó que en Campeche no deben irse las oficinas de Pemex, debido a que ahora habrá una justicia social, ante la falta de apoyo por parte de la capital campechana hacia el municipio de Carmen, donde existe una inequidad en la entrega de los recursos públicos que ha generado Pemex durante muchos años del hidrocarburo que se ha extraído de las aguas de la Sonda.

Reconoció que todo se lo quieren llevar a Seybaplaya, haya se ha ido parte de la inversión que debería estar en Carmen y algunos empresarios no han aceptado, por lo que han emigrado a Dos bocas, Paraíso Tabasco, donde se instalan y ponen sus empresas petroleras.

Manifestó que existe una deficiencia en infraestructura como son obras del acueducto paralelo, que no función y se invirtieron más de mil 500 millones de pesos, un materno infantil que será necesario y es una obra abandonado que urge entre en funciones.

Reiteró que Carmen está preparado para recibir las oficinas de Pemex, se cuenta con los espacios necesarios para tener la llegada de personal, hay casas y habitaciones en renta como en venta para atender una alta demanda ocupacional.