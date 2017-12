Operativo “Navidad Segura” concluirá el 6 de enero de 2018

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam) dieron a conocer el operativo “Navidad Segura” que inició el 8 de diciembre del 2017 y concluye el 6 de enero 2018, con la finalidad de preservar la seguridad de los habitantes y visitantes en la entidad.

Ante la derrama económica que se aproxima en esta temporada, la Fiscalía General del Estado de Campeche y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, anunciaron que a partir de este día se estará brindando el servicio de acompañamiento a todas aquellas personas que realicen retiros y pagos en las instituciones bancarias, para efecto de prevenir actividades ilícitas, para ello, se debe solicitar el servicio con 24 horas de anticipación. El servicio es gratuito.

El Fiscal General del Estado, Dr. Juan Manuel Herrera Campos, destacó que las Agencias del Ministerio Público y destacamentos de la Policía Ministerial distribuidos en la entidad, así como de las oficinas centrales de esta ciudad, estarán laborando con guardias permanentes.

Por su parte el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Dr. Jorge de Jesús Argáez Uribe precisó que se mantendrá vigilancia en los lugares de mayor afluencia como las zonas comerciales, las plazas, mercados, así como en los eventos que realiza la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura, sin descuidar las colonias, las carreteras federales y estatales..

En tanto el Secretario de Protección Civil del Estado de Campeche, Gibrán J. Burad Abud, detalló que las atribuciones de la dependencia consisten en la prevención, por ello, se ha implementado tres operativos denominados “Peregrinos”, “Uso y manejo de la Pirotecnia” y “Temporada de Invierno”.

El funcionario recomendó a los peregrinos verificar que las bicicletas que utilicen se encuentren en buen estado, hacer uso de los chalecos anti reflejantes, no apagar las antorchas a las orillas de la carretera para evitar incendios; mientras que en el “Uso y manejo de la Pirotecnia” no dejar solos a los menores, contar con extintores, fijar rutas de salida etc.

En la conferencia de prensa el Fiscal General del Estado de Campeche, Dr. Juan Manuel Herrera Campos, estuvo acompañado del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Jorge de Jesús Argáez Uribe y del Secretario de Protección Civil del Estado de Campeche Gibrán J. Burad Abud.

ACLARACIÓN

De igual manera el Fiscal General del Estado de Campeche, Dr. Juan Manuel Herrera Campos, señaló que por los hechos violentos ocurridos en un expendio de refrescos denominado “Casa Te Reca”, fueron turnados ante el Juez de Control tres personas, uno del sexo masculino y dos del sexo femenino.

Cabe señalar que dos de ellos fueron vinculados a proceso por el delito de robo en grado de tentativa y homicidio y robo en grado de tentativa, y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva. La situación jurídica de una de las damas aún no se ha definido.