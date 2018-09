Ordenamiento territorial, tema pendiente: LBR

Uno de los pendientes que dejará la LXII Legislatura del Congreso del Estado y que tendrán que retomar los próximos diputados de la LXIII Legislatura, es la Ley de Ordenamiento Territorial, señaló la presidenta de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Laura Baqueiro Ramos.

Aseguró que la Legislatura en funciones cumplió en tiempo y forma con las iniciativas que la misma ciudadanía ha demandado, sin embargo, falta mucho por hacer, ya que las leyes son perfectibles y siempre necesitarán mejorarse de acuerdo a la dinámica social.

En el caso de la Ley de Ordenamiento Territorial, enfatizó que es muy importante para el desarrollo del Estado y que está relacionada con la ley de fraccionamientos y de obras públicas, y aunque entró por el Grupo Parlamentario al Congreso, el Ejecutivo también tenía una propuesta en la que estaba trabajando, por lo cual, varias instituciones trabajan actualmente con dicha iniciativa.

En otro asunto, respecto a los juicios políticos, fueron 28 funcionarios que estaban sometidos, sin embargo, ya están en libertad, donde la mayoría ya no ocupa su cargo, “hablamos de ex comisarios, ex regidores, ex presidentes de las diferentes Juntas en diferentes municipios, todos fueron desechados porque no cumplían realmente con lo conducente legalmente.”

Precisó que estos fueron desechados porque se les acusaba por no cumplir como servidores públicos o con su declaración patrimonial, por lo cual no era necesario un juicio político, ya que se trataban de situaciones administrativas que tiene como responsabilidad la Contraloría.

Finalmente, respecto a las marchas y las impugnaciones por parte del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en contra del triunfo de Óscar Rosas como presidente municipal de Carmen, dijo que no hay nada que discutir, ya que los inconformes agotaron todas las instancias, y la democracia continuó prevaleciendo.

“Cinco situaciones que se vieron en la cuenta de votos, en el Consejo Distrital, después aquí en el Tribunal Electoral de Campeche, en el Tribunal Electoral de Xalapa y posteriormente en el Tribunal Federal. Creo que todas las instancias le dieron a Óscar Rosas el triunfo, es contundente”, subrayó.