Organizaciones campesinas, inconformes con Katia Meave

Frente Campesino “Independiente” levantó el plantón que realizaba en las oficinas de la Secretaría de Bienestar

La “súper delegada” federal no ha logrado anotar un solo buen punto. Organizaciones campesinas y demás han mostrado inconformidad y están al borde de las manifestaciones para presionar con más fuerza ante la supuesta cerrazón a la que se encuentra inmersa Katia Meave Ferniza, este jueves el Frente Campesino “Independiente” levantó el plantón y dejaron libre las oficinas de la Secretaría de Bienestar en la que esperaban pronta atención de la Ciudad de México, pues no debieron llegar hasta estas instancias, pero la delegada no da apertura, dijo Luis Antonio Che Cú, líder campesino.

Pasado el medio día, anunció levantará el plantón y toma de oficinas de Bienestar en el Palacio Federal, esto en virtud de que desde la Ciudad de México el diputado federal presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y cuestiones agrarias, Heraclio Rodríguez, mismo que ya había concertado una cita para tratar el tema, incluso la reunión será en Campeche el próximo 22 de febrero, aparentemente en las oficinas de la Secretaría que habían tomado para que en caso de fallar como lo hicieron las autoridades de la pasada administración, vuelvan a plantarse.

El líder campesino aseguró que el nuevo Gobierno Federal entró sin saber del tema bien y se tomó atribuciones erróneas que permitió la venta y compra de terrenos irregulares a cantidades exorbitantes, con la venia del presidente de la Junta municipal y arriesgando las negociaciones entre los ejidatarios de Pomuch y Champotón con los posesionarios campesinos, pues como ejemplo mencionó que ya se vendieron cerca de mil hectáreas de las que se encuentran irregulares a más de un millón de pesos, extrañamente cuando cerca de estas hay tierras regulares en venta.

Por otra parte, acusó que al menos los representantes de Campeche del nuevo Gobierno Federal no han dado una y peor aún, Katia Meave no ha sabido atender o al menos buscar el espacio necesario para que los campesinos se mantengan en expectativa y tranquilos, pues viajan desde sus comunidades acompañando a Luis Antonio aseguró que fue una mala decisión hasta el momento, darle oportunidad a alguien de fuera que atendiera el punto más importante de los programas federales.