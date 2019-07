Orgulloso de ser aldeano, responde Farías a YVV

Si Yolanda Valladares dice que soy aldeano lo soy, lo diré dos o tres veces las que sean, porque no me avergüenzo de ello: Salvador Farías

Ser aldeano es algo de lo que me siento orgulloso, si Yolanda Valladares dice que soy aldeano lo soy, lo diré dos o tres veces las que sean, porque no me avergüenzo de ello, señaló el alcalde de Candelaria, Salvador Farías González.

Lo anterior, al ser cuestionado por la polémica respuesta que la ex dirigente estatal del PAN dio en reciente entrevista, donde le preguntan si el tres veces electo alcalde podría ser un buen candidato del PAN a la gubernatura, y respondiera que aunque “es un buen líder en su municipio, en su localidad y tiene un capital político importante, está muy focalizado, muy aldeano”.

Dijo causarle extrañeza porque Valladares Valle es su amiga, pero, no le ofende, porque seguirá así como es, y si los campechanos y las campechanas le dan la oportunidad de ir a otro peldaño, lo hará.

“Si así nacimos nosotros picando piedra desde chiquitos trabajando y yendo para arriba, y a esa gente que va y se raja el lomo para trabajar y sostener a su familia ese es un gran respeto. Soy aldeano, ganadero y agricultor, y trabajo todos los días y hasta sábado y domingo, no me duele ni me pesa que me haya dicho aldeano”, reiteró.

Y aunque aclaró que de su parte nunca ha dicho que busca esa candidatura, si su partido y la militancia, que son quienes deciden, lo apoyan, tampoco dirá que no.

QUE REGRESEN MÁS PANISTAS

En cuanto al regreso del ex alcalde de Campeche, Carlos Ernesto Rosado Ruelas a las filas del PAN, destacó que en lo personal con más de 20 años de militante, se congratula del trabajo de acercamiento con panistas que se fueron por parte del dirigente estatal de su partido Pedro Cámara Castillo.

“Hay panistas que se fueron por ex dirigentes que se sienten dueños del partido, y abrirles las puertas al partido es bueno. De siete a ocho mil panistas que teníamos quedaron tres mil, y me da gusto que ahora regresen”, puntualizó.

Dijo, es inconcebible que “por darse a las patadas entre los propios panistas muchos se fueran del partido”, recalcó.

Además de que había muchos pianistas rezagados y en el olvido a los que únicamente iban a ver en época de elecciones.

Con relación a lo dicho por la diputada Nelly Márquez Zapata de que “hay sumas que restan”, el edil candelarense manifestó que si Rosado Ruelas regresa “qué bueno y si él tiene el mejor rating en el Estado para el 2021 es lo que debe ver el PAN, una encuesta y quien salga mejor que vaya por la gubernatura, pero, que no sea por capricho, que porque Eliseo es mi amigo, o porque Chava es mi amigo o Ruelas es mi amigo, el que quiera, hay que dejar a las campechanas y campechanos que decidan, y creo que así van a hacer todos los partidos”.

Hizo hincapié en que sea una encuesta fidedigna, que no sea comprada ni manipulada y que, en su caso, desde que contendió la primera vez por la presidencia municipal de Candelaria hasta esta tercera, los resultados nunca se han equivocado, “nunca he maiceado las encuentras para que la gente crea que yo soy el bueno, si hay una encuesta en el PAN para el 2021, que me incluyan no hay ninguna problema y lo tomo”, concluyó.