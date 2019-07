Otorga Jorge Ortega apoyos a dos escuelas

En respuesta a la gestión recibida en las escuelas primarias “Hijos de Trabajadores” y “Joaquín Clausell”, de las colonias San Rafael y Miguel Hidalgo, respectivamente, el diputado Jorge Ortega Pérez hizo entrega de dos desbrozadoras para mantener sus espacios limpios y no representen un riesgo para los alumnos.

En entrevista, el representante del Distrito 5, señaló que con mucho gusto atendió dicha petición, y ahora en esas escuelas podrán hacer la limpieza de sus áreas verdes.

“Los niños necesitan áreas limpias, libres de agentes que puedan generar enfermedades como dengue, zika o chikungunya principalmente en esta temporada de lluvias y huracanes”, señaló.

Puntualizó que, sobre todo, ahora que llueve de manera constante, la hierba crece muy rápido y no solo se acumula agua, sino puede volverse un criadero de moscos transmisores de enfermedades.

-Hoy tenemos un gran reto y es cambiar la vida de la gente, solo lo vamos a lograr sí trabajamos en equipo, yo como diputado estoy ocupado en eso, recorro el Distrito, recabó las inquietudes y voy ante las autoridades, se que en algunos casos no tenemos respuesta porque no somos del mismo partido, pero sí hay voluntad hay resultados y esto es una muestra más – recalcó.

Ortega Pérez destacó que siempre el trabajo en equipo es gratificante y, sobre todo, cuando se trata de mejorar la calidad de vida de los campechanos, más si son niños que deben contar con espacios dignos y limpios.

Por último, el legislador priista reiteró su compromiso con los directores de los planteles, padres de familia y niños no solo para seguir atendiendo sus peticiones sino gestionar con las autoridades correspondientes sus demandas ciudadanas.

