Pagaba Villarino $8 de manutención a su hijo

Prefiere pagar abogados que a su hijo

El hecho de ser periodista no exime a Miguel Ángel Villarino Arnábar de sus obligaciones como padre, coincidieron en señalar José Alfredo Cárdenas Vázquez y Manuel Iris Balam, abogados de la señora Ana del Carmen del Río Lastra, quienes rechazaron tajantemente se trate de persecución política como asegura el demandado, ahora en prisión preventiva por los delitos de sustracción de menor e incumplimiento en el pago de su manutención alimenticia y educación.

En conferencia de prensa, Del Río Lastra expuso a la opinión pública la situación que vivió desde que Villarino Arnábar sustrajo a su menor hijo bajo engaños, a quien dejó de pasar manutención para su educación y alimentos durante meses.

Subrayó que nunca fue su intención ventilar este asunto en los medios de comunicación, pero ante tanta falsedad en las declaraciones de su ex esposo, se ve obligada a dar su versión de los hechos.

“Durante dos meses y medio, no le importó que no viera a mi hijo y tampoco le importó si el niño me extrañaba. Ha sido una batalla infernal y desgastante para mí y mi pequeño hijo. Si no me había atrevido a hablar no ha sido por proteger un sistema, sino por la salud e integridad mental de mi hijo.

El señor Miguel ha dado tanta información a su modo, una y otra vez cambiando los hechos, que me han hecho parecer ante la opinión pública y ante mi hijo como una persona mala”, puntualizó.

Mencionó que le extrañó el cambio de actitud de su ex marido, ya que tras divorciarse la relación había sido cordial, pero tras llevárselo el año pasado, durante las vacaciones de verano, tiempo en el que le tocaba convivir con él, Villarino Arnábar amenazó con no devolverlo al hogar materno.

Aunque Villarino Arnábar se había comprometido a hacerse cargo de los alimentos, manutención y sostenimiento del menor por la cantidad de dos mil pesos quincenales a incrementarse cada año proporcionalmente al índice inflacionario, por concepto de pensión a la señora Del Río Lastra, así como los gastos derivados de la educación, uniformes, etcétera, no cumplió y se desatendió por completo. Tanto así que desde el 10 noviembre del año pasado dejó de pagar la colegiatura de su hijo en el Colegio del Instituto Mendoza, hasta la fecha.

OCHO PESOS DABA PARA LA COMIDA DE SU HIJO

El abogado José Alfredo Cárdenas Vázquez, mostró copias de los depósitos realizados por Villarino Arnábar para la alimentación de su hijo, por la cantidad de mil pesos correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que dividido en 150 días de alimentación, correspondiendo ocho pesos diarios para su desayuno, comida y cena. ¡Ocho pesos diarios le daba a su hijo para comer!, señaló. ¡No le da ni para un perro del OXXO!, respondió.

Ante las acusaciones del propio Villarino Arnábar de que se trata de persecución política, el abogado rechazó que el Gobierno del Estado se encuentre detrás. Si le dieron prisión preventiva es porque no pagó la pensión a la que estaba obligado y peor aún, dijo, arrebató al menor de manos de su madre, a quien corresponde la custodia.

Comentó que Villarino Arnábar fue multado en dos ocasiones por el Juez Familiar para que entregara al menor y fue entonces cuando se ordenó con la fuerza pública ir a buscar al menor a Champotón. “Lo escondió y lo ocultó, y esas no son cuestiones subjetivas, están en las carpetas de investigación”, precisó.

Recalcaron ambos abogados que Villarino Arnábar argumenta pero no presenta pruebas de nada, además de que un Juez determinó tiempo atrás y recientemente que la persona idónea para tener la custodia el menor, es la mamá.

Finalmente, Del Río Lastra puso en entredicho que su ex esposo no tenga dinero, porque “sí tiene para pagar multas y abogados, pero no para pagar la comida y estudios de su hijo, qué clase de papá es”.